שירות בתי הסוהר קיבל החלטה חריגה לשנות את נוהל האיזוק של יגאל עמיר, רוצחו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין.

על פי דיווח שפורסם ב-ynet, במסגרת ההחלטה החדשה ייאזק עמיר מעתה גם ברגליו במהלך שהותו בבית הכלא, לצד אמצעי האבטחה והפיקוח המוטלים עליו.

עמיר מרצה עונש מאסר עולם מאז רצח ראש הממשלה רבין בשנת 1995. לאורך השנים הוגדר כאסיר ביטחוני והוחזק תחת תנאי כליאה מיוחדים. בתחילת מאסרו נכלא בכלא איילון באגף ייעודי שהוקם עבורו, תחת מעקב מתמיד של מצלמות אבטחה.

במשך שנים הוארכה מעת לעת כליאתו בבידוד, בנימוק כי הוא מהווה סיכון ביטחוני בשל משנתו האידאולוגית. בהמשך הועבר בין מתקני כליאה שונים, ובשנת 2012 הועבר לחברת אסירים נוספים באגף סגור בעקבות החלטות שיפוטיות ועתירות שהגיש.

במהלך שנות מאסרו עתר עמיר מספר פעמים נגד תנאי כליאתו. בין היתר דרש להסיר מצלמות מתאו, לקבל אפשרות לשיחות טלפון בתנאים דומים לאסירים אחרים ולהרחיב את אפשרויות הקשר שלו עם גורמים מחוץ לכלא. חלק מהעתירות התקבלו באופן חלקי, אולם מגבלות שונות נותרו על כנן מטעמי ביטחון.

בשנת 2001 תוקן חוק שחרור על-תנאי ממאסר ונקבע כי ועדת השחרורים לא תמליץ על קציבת עונשו של מי שהורשע ברצח ראש ממשלה ממניע פוליטי-אידאולוגי. בכך נשללה למעשה האפשרות לקיצור עונשו באמצעות הליך רגיל של קציבת מאסר.

ההחלטה החדשה של שב"ס מצטרפת לשורת אמצעי אבטחה ופיקוח מיוחדים שננקטו לאורך השנים בעניינו של עמיר.