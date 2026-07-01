חברת אייר חיפה הודיעה היום (רביעי) כי בכוונתה להפעיל החל מסוף אוקטובר 2026 קו טיסות סדיר בין נמל התעופה בן גוריון לנמל התעופה רמון. על פי התוכנית, ובכפוף להקצאת סלוטים, החברה תפעיל עד עשר טיסות יומיות בקו.

בחברה ציינו כי לאחר השלמת הליך הקצאת הסלוטים יפורסמו לוח הטיסות והמחירים, ובהמשך גם ייפתח שלב מכירת הכרטיסים לציבור.

המהלך מהווה חלק מתוכנית ההתרחבות של החברה, שבשנה וחצי האחרונות הרחיבה את פעילותה מנמל התעופה חיפה והפעילה ממנו מגוון יעדים בארץ ובחו"ל.

באייר חיפה אומרים כי מטרת הקו החדש היא להרחיב את אפשרויות התחבורה האווירית בין מרכז הארץ לאילת, לאחר צמצום הנגישות האווירית לדרום בעקבות סגירת שדה דב ונמל התעופה אילת.

במסגרת תוכנית הצמיחה צפויה החברה לקלוט במהלך השנה הקרובה שני מטוסי ATR 72-600 נוספים, מהלך שיגדיל את צי המטוסים שלה לשמונה מטוסים. במקביל מתכננת החברה להגדיל בכ-40% את היקף הפעילות מנמל התעופה חיפה במהלך עונת החורף, באמצעות הוספת טיסות, הגדלת תדירויות והרחבת היצע המושבים.

על רקע ההתרחבות הודיעה החברה גם על גיוס קברניטים ותיקים, לאחר שאושר רגולטורית להעסיק קברניטים מעבר לגיל הפרישה בטיסות פנים-ארציות.

אייר חיפה מסרה כי גם בקו החדש בין נתב"ג לרמון תמשיך להציע את מדיניותה המסחרית, המאפשרת שינוי או ביטול טיסה עד 24 שעות לפני ההמראה בתמורה לקרדיט לשימוש עתידי למשך שנתיים.

במקביל ממשיכה החברה לקדם את הארכת מסלול ההמראה בנמל התעופה חיפה, מהלך שלדבריה יאפשר בעתיד הפעלת טיסות ישירות ליעדים נוספים במרכז ובמערב אירופה וכן לאיחוד האמירויות.

מנכ"ל אייר חיפה, גונן אוסישקין, אמר כי "הפעילות המתוכננת בין נתב"ג לרמון היא צעד אסטרטגי נוסף בתוכנית הצמיחה שלנו. מדובר בבשורה משמעותית עבור תושבי אילת וחבל אילות, ציבור הנוסעים והתיירות בישראל". לדבריו, החברה מתכוונת להרחיב את הפעילות בהדרגה בהתאם לביקוש ולהיקף הסלוטים שיוקצו לה.