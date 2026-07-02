13 בני אדם נהרגו הלילה (חמישי) במתקפה רוסית נרחבת שכללה טילים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר קייב, בירת אוקראינה.

לפי הדיווחים הרשמיים, למעלה מ-80 בני אדם נפצעו בתקיפות, ובהם גם ילדים. בצבא אוקראינה מסרו כי המערכה הרוסית ששוגרה לעבר שטח המדינה כללה 74 טילים וכמעט 500 כטב"מים.

כתוצאה מהפיצוצים העזים נגרם נזק כבד לתשתיות, שריפות מרובות פרצו ברחבי העיר ובנייני מגורים אזרחיים קרסו.

ראש המנהל הצבאי של קייב, טימור טקצ'נקו, התייחס לאירועים הקשים ואמר: "זו לא הפעם הראשונה בה האויב מכוון אל אזורי מגורים והורג אזרחים בצורה מכוונת".

ראש עיריית קייב, ויטאלי קליצ'קו, אישר את מספר ההרוגים וציין כי מניין הקורבנות עלה בהדרגה במהלך השעות האחרונות.

משרד ההגנה הרוסי אישר בחשבון הטלגרם שלו כי ביצע את התקיפה המשולבת באמצעות טילי קרקע-אוויר, קרקע-קרקע, טילים מהים וכטב"מים. בהודעת המשרד נמסר כי היעדים שנפגעו הם מתקני צבא ואנרגיה סמוך לקייב, לצד שדות תעופה צבאיים באזורים שונים.

ברוסיה טענו כי הפעולה יצאה אל הפועל בתגובה לתקיפות אוקראיניות שבוצעו לאחרונה נגד תחנות כוח ומטרות אזרחיות בשטחה.

בעקבות המתקפה קיצר נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי את ביקורו הרשמי באירלנד ושב לארצו. זלנסקי הזהיר מבעוד מועד את האזרחים מפני כוונותיו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין להוציא לפועל תקיפה מסיבית, וקרא להם להגן על משפחותיהם.

בעקבות האזעקות הרבות שהופעלו בבירה, אלפי משפחות נאלצו להתפנות במהלך הלילה ולמצוא מחסה בתחנות הרכבת התת-קרקעיות ובמקלטים ברחבי העיר.

שגרירת אוקראינה בארצות הברית, אולגה סטפנישינה, תיעדה את המצב הקשה ברשתות החברתיות ושיתפה את התחושות של התושבים בבירה. "עוד לילה נורא עבור תושבי קייב, שנאלצו לבלות את הלילה במקלטים. יש נזק כבד למבנים אזרחיים ובניינים ברחבי כל הבירה".