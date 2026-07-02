הרב אלחנן דנינו, אביו של אורי דנינו ז"ל שנרצח בשבי חמאס התראיין הבוקר (חמישי) ברדיו 103fm, התייחס לדבריו של אלוף (מיל') ניצן אלון וחשף פרטים על השיחות בין משפחות החטופים לשרים ועל אופן ניהול המשא ומתן.

הרב דנינו נשאל על דבריו של ניצן אלון, לפיהם ההנהגה סירבה לעסקאות שנה קודם לכן ו-40 חטופים יכלו לחזור בחיים. הרב דנינו הסביר כי הדברים לא הפתיעו אותו ואמר: "ידענו את זה הרבה קודם, משיחות שלנו איתו ועם הצוות שטיפל בנושא החטופים בשליחות המדינה". הוא האשים את השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר בהכשלת המהלכים, וטען כי סמוטריץ' דפק על שולחן ראש הממשלה והזהיר שיפרק את הממשלה אם יסכימו ואפילו לעסקה אחת בלבד.

בהמשך סיפר דנינו על שיחה אישית שניהל עם השר סמוטריץ' בלשכתו, שבה מחה בפניו על הציוצים וההתבטאויות שלו. דנינו שיתף כי אמר לשר: "כבן תורה לבן תורה, אתה קורא לעצמך ירא שמיים? אני אומר לך שבניי מתים כל יום עם הציוצים שלך. תפסיק". הוא הוסיף כי סמוטריץ' הצליח להרוג את התקווה ואת הילדים שלו בכל פעם עם ציוציו, וכי מדובר באדם הזוי ובהתבטאויות שאינו מצליח להבין.

דנינו שיתף כי בזמן שבנו היה חטוף ברצועת עזה, זרם אליו מידע רב מהקבינט ומסביבת ראש הממשלה. הוא חשף כי הורה לחטוף ניהל משא ומתן עצמאי מול טורקיה לשחרור בנו, וקיבל לאחר שלושה ימים התרעה מהמוסד להפסיק את המהלך.

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הרב דנינו הביע את דעתו על הממצאים החדשים המתגלים מדי יום בנוגע לאירועי 7 באוקטובר, ומתח ביקורת על כך שהנושא טרם נחקר. הוא ציין כי זהו מזל שהדבר לא נחקר על ידי הממשלה הנוכחית שגרמה לאסון הנורא, והביע תקווה כי ממשלה אחרת תמנה את ועדת החקירה הממלכתית שתחקור היטב את מה שהתרחש.

דנינו שיתף כי בזמן שבנו היה חטוף ברצועת עזה, זרם אליו מידע רב מהקבינט ומסביבת ראש הממשלה. הוא חשף כי הורה לחטוף ניהל משא ומתן עצמאי מול טורקיה לשחרור בנו, וקיבל לאחר שלושה ימים התרעה מהמוסד להפסיק את המהלך.

לסיום הגיב דנינו על פרשת ה"בילד" שהתפרסמה לאחר רצח ששת החטופים במנהרה, וציין כי אין נחמה על בן שאבד וכי מדובר בדבר שהוא נגד הטבע. הוא הדגיש כי הכאב גדול במיוחד לאור העובדה שבנו נרצח לאחר 328 ימים של תקווה, ולאחר שנחשף בסרטונים כי ששת החטופים הללו היו מוכנים לשחרור שלוש פעמים במהלך ההעברות במנהרות.

דנינו סיכם כי התקווה נגוזה לאחר 300 ימים, וכי משפחתו בוחרת לחיות לצד השכול ולא בתוך השכול, בתקווה לחיים טובים יותר עבור אחיו ואחותו של אורי ז"ל.