משרד הכלכלה והתעשייה פרסם הקצאה נוספת של 5,000 עובדים זרים ממדינות שלום לענפי המסחר והשירותים.

לפי המשרד, המהלך נועד לתת מענה למחסור בכוח אדם ולהמשיך במדיניות שנועדה למנוע את חזרת העסקת פועלים מהרש"פ בענפים אלו.

במשרד הכלכלה ציינו כי מדובר בצעד נוסף במדיניות שמוביל שר הכלכלה והתעשייה, ח"כ ניר ברקת, במטרה לצמצם את התלות בפועלים מהרש"פ ולהרחיב את העסקת העובדים הזרים. עוד נמסר כי עד כה הוביל השר את הבאתם של יותר מ-50,000 עובדים ממדינות שלום, שלדברי המשרד החליפו את הצורך בעשרות אלפי פועלים פלסטינים ושב"חים.

כזכור, לאחר 7 באוקטובר התנהל עימות בקבינט סביב שאלת החזרת הפועלים הפלסטינים לעבודה בישראל. לפי משרד הכלכלה, השר ברקת התנגד למהלך, ולאחר ששרים נוספים הצטרפו לעמדתו נחסמה חזרתם של הפועלים הפלסטינים מהרש"פ.

במשרד הכלכלה הוסיפו כי המהלך נועד לספק לעסקים הסובלים ממחסור בכוח אדם, ובהם מוסכים, אולמות אירועים ועסקי קמעונאות, חלופה של עובדים זרים ממדינות שלום. במשרד טענו כי בכך תצטמצם תופעת העסקת השב"חים הפלסטינים שנעשתה, לדבריהם, מחוסר ברירה.

שר הכלכלה והתעשייה, ח"כ ניר ברקת, אמר, "העידן שבו הכלכלה הישראלית הייתה תלויה ברש"פ תומכת הטרור נגמר. אנחנו ממשיכים לחסום את כניסתם של הפועלים מהרש"פ המושחתת. בגיבוי של רה"מ נתניהו, אנו למעשה עוקרים מן השורש את התלות המסוכנת בפועלים מהרש"פ ומביאים במקומם עובדים ממדינות שלום. מדובר במהלך שמחזק את הביטחון לדורות תוך מתן מענה מיטבי לבעלי העסקים במשק הזקוקים לעובדים בענפים השונים".

על פי מתווה החלוקה שאושר, מתוך מחסור המוערך בלמעלה מ-50,000 עובדים בענפים אלו, עד 1,000 עובדים יוקצו במסלול למעסיקים חדשים שלא קיבלו בעבר המלצה בענף באמצעות "קול קורא". יתרת המכסה, כ-4,000 עובדים, תחולק למעסיקים קיימים שטרם מיצו את זכאותם, אשר יקבלו הודעה פרטנית ממשרד הכלכלה ללא צורך בהגשת בקשה חדשה.