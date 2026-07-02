מועצת הרבנות הראשית לישראל פרסמה היום (חמישי) החלטה רשמית שבה היא מודיעה כי אינה מאשרת, בשלב זה, את הרישיון שניתן על ידי מנכ"ל הרבנות הראשית לארגון "צוהר" לפעול כגוף נותן הכשר.

לפי ההחלטה, החתומה בידי רבני המועצה, נודע לחברי המועצה כי ארגון צוהר קיבל הודעה מטעם מנכ"ל הרבנות הראשית על מתן רישיון לשמש כגוף המנפיק תעודות כשרות, וזאת על פי תקן הכשרות שהוסדר על ידי מועצת הרבנות הראשית עצמה.

החלטת הרבנות הראשית

בהחלטה מציינים חברי המועצה כי לפי סעיף 2יז(א)(6) לחוק איסור הונאה בכשרות, אחד התנאים למתן רישיון לגוף המבקש לפעול לפי תקן כשרות מועצה הוא שמועצת הרבנות הראשית לא תתנגד למתן הרישיון.

ואולם, כך נטען, המנכ"ל לא עדכן כלל את המועצה בכוונתו להעניק את הרישיון, והנושא מעולם לא הובא לדיון לא בפני המועצה ולא בפני ועדת הכשרות מטעמה בניגוד, ללשון החוק, להיגיון ולכללי המינהל התקין.

לאור כל זאת, קובעת מועצת הרבנות הראשית באופן חד־משמעי: היא "אינה מאשרת בשלב זה את מתן הרישיון לארגון צוהר".

ההחלטה מגיעה על רקע ביקורת חריפה שהושמעה בשבועות האחרונים כלפי מהלכיו של המנכ"ל היוצא של הרבנות הראשית, אשר לפי הנטען פעל בעניין הרישיון לצוהר על דעת עצמו, ללא סמכות וללא אישור מועצת הרבנות הראשית מה שמתואר על ידי גורמים ברבנות כ"מחטף".

מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן הבהיר כי אין תוקף לתעודת ההסמכה שניתנה לצהר. ‏במכתב חריף הוא כתב כי מנכ"ל הרבנות, יהודה כהן, חתם על ההסמכה אך מועצת הרבנות הראשית כלל לא אישרה את המהלך, כנדרש בחוק. ‏לדברי אבידן, לאחר בירור עם הרב הראשי, הרב קלמן בר, התברר כי המועצה כלל לא דנה בנושא.

רבה של צפת הרב שמואל אליהו מתח ביקורת וטען כי מדובר ב"מחטף" שביצע מנכ"ל הרבנות הראשית היוצא, יהודה כהן, ללא אישור הרבנים הראשיים או מועצת הרבנות הראשית, ולכן האישור חסר תוקף. מכתב הכשרות לצהר אינו קביל ודינו לא להתקיים".

"מנכ"ל הרבנות המפוטר ממשיך להתנהל בצורה שערורייתית. לאחר שפגע בכשרות בישראל, באמון הציבור וביוקר המחיה ממשיך המנכ"ל לנסות ולזרוע הרס. לא נתנו לזה יד אז ובטח שלא ניתן לזה מקום היום. מכתב הכשרות לצהר אינו קביל ודינו לא להתקיים".

מארגון "כושרות" נמסר בתגובה: "כך נראית הפקרות במסווה של תחרות. מנכ"ל הרבנות הראשית, המסיים את כהונתו לאחר תקופה שבה נפגע תחום הכשרות ואף התנהל בעניינו הליך משמעתי, מנפיק רישיון לשלוש שנים אף ללא התייעצות עם מועצת הרבנות הראשית או אגף הכשרות, ללא הליך מקצועי מסודר ושקוף וללא השלמת הבדיקות הנדרשות. כשרות צהר השתתפה בעצמה בדיונים שבהם הוצגו הכשלים שנוצרו בתקופת כהונתו של המנכ"ל, אך כאשר הדבר משרת את האינטרס שלה, היא אינה מהססת להסתמך על אישור אישי שהונפק על ידו.

בדיון בבג"ץ הוצגו דוחות מקצועיים המצביעים על ליקויים ואי־עמידה בדרישות ובנהלי הכשרות אולם מנפיק הרישיון בחר להתעלם מהם. בדיוק מפני מצבים כאלה הזהרנו לאורך כל הדרך: כאשר הכשרות הופכת לזירת תחרות מסחרית, יש מי שמוכן לקבל גם מהלכים שאינם תקינים, כל עוד הם משרתים את האינטרס שלו. חבל שמי שמטיפים לתחרות אינם דורשים בראש ובראשונה שתהיה תחרות הוגנת, חוקית ושוויונית", נמסר מטעם כושרות.