תיעוד ממצלמות גוף של לוחמי יחידת דובדבן למעצר המבוקשים צילום: דובר צה"ל

לוחמי יחידת דובדבן, ניהלו אתמול (חמישי) מבצע מעצרים ממוקד בכפר מוחמאס בו הותקפו עשרה חסידי ברסלב שנכנסו למקום לאחר שנמלטו מהמשטרה.

המבצע המהיר יצא לפועל בעקבות מידע מודיעיני מדויק שגובש בשירות הביטחון הכללי (שב"כ), אשר זיהה את מקום מסתורם של המחבלים שהשתתפו בתקיפה.

הלוחמים פשטו על מספר מבנים בכפר, הפתיעו את החשודים ועצרו שמונה מבוקשים.

התקרית שבה הותקפו החסידים התרחשה לאחר שרכבם של החסידים ניסה להימלט ממכונית משטרתית ונהגו החליט להיכנס לכפר הפלסטיני מוחמאס. השוטרים הזעיקו את כוחות צה"ל לסיוע ובמקביל קיבלו שיחות מהחסידים שסיפרו כי רכבם הותקף על ידי ערבים והם נאלצו להימלט רגלית מהמקום.

הרכב נמצא על ידי כוחות צה"ל כשהוא נטוש, מנופץ ובתוכו ציוד אישי, מה שהוביל להכרזה על חשש לאירוע ביטחוני ולהקפצת כוחות רבים, בהם יחידות מיוחדות ובסיוע מסוקי קרב. לאחר שעה ארוכה התקבל דיווח כי נוסעי הרכב הצליחו לצאת ממרחב הכפר ללא פגע. למרות זאת, הכוחות המשיכו בסריקות כדי לשלול כל חשד לאירוע ביטחוני. בהמשך נעצרו חלק מהחסידים והועברו לטיפול המשטרה.