יולי אדלשטיין עוזב את הליכוד מתןך "פגוש את העיתונות" בחדשות 12

חבר הכנסת יולי אדלשטיין הכריז בתכנית "פגוש את העיתונות" כי הוא עוזב את הליכוד ויוצא לדרך פוליטית חדשה.

"אני לא מתכוון להתמודד בפריימריז בליכוד, אני אצא לדרך חדשה", אמר אדלשטיין במהלך ריאיון שישודר במוצאי שבת ב"פגוש את העיתונות" בחדשות 12, "זה משפט מאוד קשה לומר, כי יש את סיעת הליכוד שזה עתה דיברנו עליה, אבל יש גם את אותם חברים שברגע זה, בהפתעה, שומעים את מה שאני אומר, ואומרים 'מה יולי עושה?! תמכנו בו עשרות שנים, היינו תומכים בו גם הפעם?! למה הוא עושה את זה?'", הוסיף אדלשטיין.

סיעת הליכוד הדיחה בעבר את אדלשטיין מראשות ועדת החוץ והביטחון בעקבות סירובו לקדם את החוק לגיוס חרדים שדרשו הסיעות החרדיות. השבוע הצביע אדלשטיין נגד עמדת הקואליציה ונגד חוק יסוד: לימוד תורה.

מוקדם יותר פורסמו בערוץ 7 פרטים חדשים על המפלגה שמתגבשת בעידודו של האב השכול הרב בני קלמנזון. גורם המעורה בפרטים סיפר כי מהלך הקמת המפלגה נמשך כבר מספר חודשים ונולד מתוך הבנה שמצביעי ימין רבים מחפשים בית פוליטי ולא מצליחים למצוא אותו באף אחת מהמפלגות הקיימות.

"המהלך התחיל כשלפני כמה חודשים התעוררנו וראינו שיש ואקום עצום במערכת הפוליטית. יש המון אנשי ימין שמבינים שהאירוע שמדינת ישראל תלויה במפלגות לא ציוניות - לא יכול להחזיק מעמד. כרגע - אין שחקן על הלוח שהם מעוניינים להצביע עבורו", מספר הגורם.

ההחלטה הייתה להקמת מפלגת ימין ציונית שתצהיר כי לא תצטרף לממשלה שתהיה תלויה במפלגות שאינן ציונית - ערביות וחרדיות. "אנחנו לא בעד חרמות אבל הממשלה לא יכולה להיות תלויה בהם", מסביר הגורם "אחרת שום דבר לא יקרה - לא בעניין הגיוס ולא באף סוגיית ליבה אחרת".

השמות שכבר פורסמו הם של יולי אדלשטיין ואיילת שקד שמתקיים עימם שיח אינטנסיבי וכעת ניתן להוסיף גם את שמותיהם של עליזה בלוך, דוידי בן ציון והאב השכול חגי לובר למועמדים אפשריים שהמפלגה החדשה מנהלת איתם שיח.

המפלגה מבקשת להציג שתי מטרות מרכזיות - התחדשות של הציונות הדתית ומתן מבית לציונות מסורתית.

לפי סקרים פנימיים שנערכו - ועם מחשבה על חיבורים עתידיים עם כוחות נוספים בימין - המפלגה החדשה יכולה להגיע למספר דו ספרתי של מנדטים - ועל פי הסקרים הם מגיעים כמעט שווה בשווה מצד האופוזיציה ממפלגות כמו בנט, איזנקוט וליברמן ומצד תומכי גוש הקואליציה