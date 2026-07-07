עורכת הדין כנרת בראשי, העוקבת אחר כל פרט ופרט במשפטו של נתניהו דרך מיזם האולפן הפתוח שהיא מובילה, משתתפת גם היא בסדרת הראיונות המבקשת לאתר את הרגע בו גורם כלשהו החליט לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש ממשלה מכהן בעוון שוחד המתברר שלא היה, החלטה שגררה מדינה שלמה לסחרחורת שלטונית, כלכלית, חברתית וביטחונית.

לדבריה, האחראים ל"הולדתו" של התיק המתפורר "יושבים בתקשורת ומגובים על ידי שי ניצן וליאת בן ארי". לכך היא מוסיפה ומרחיבה וטוענת כי "אחרי שהם הבינו שהם לא מצליחים לנהל את הקול של העם ולקחת אותו למקום של דמוקרטיה בדרך פומבית, אז עשו את זה בדרכים עקיפות והגישו כתב אישום. אני מזכירה את כל אותו ציבור שצעק שוחד מרמה והפרת אמונים, והיום הוא יושב בדממה כשהוא שומע את בית המשפט מציע לחזור מעבירת השוחד. וזה התיק שעליו אמר מנדלבליט, שלא אישר את החקירות הללו אבל גונן באופן תמוה על המערכת כשאישר בדיעבד את החקירה, שאם לא היה תיק השוחד הוא לא היה מגיש כתב אישום".

מוסיפה בראשי ומזכירה כי "ההגנה הוכיחה איך החוקרים חקרו נושאים שלא היה להם אישור לגביהם, נכנסו למיילים של אנשים, נכנסו לטלפונים, הכניסו רוגלות לטלפונים ופעלו בצורה פושעת. מדינת ישראל שילמה לרעיית ראש עיריית חדרה כי שמו רוגלות על הבית שלהם, כלומר שהם נכנסים לנו לנימים שלנו. ראש הממשלה ציין בסוף עדותו שהוא מכיר את המערכות האלה ויודע למה הם מסוגלות. מדובר במערכות שנועדו לעקוב אחר אויבינו, אבל הם הכניסו את זה לאנשים שלו רק כדי להפיל אותו. אנחנו שומעים מהרבה עדי תביעה שאמרו לבית המשפט שביקשו מהם את הראש של נתניהו".

לשאלתנו אם ישנו מישהו שביום אחד כינס מספר גורמים וחילק משימות ויעדים לחקירה, ריגול וגיוס עדים כדי להפיל את נתניהו, משיבה עורכת הדין בראשי וקובעת כי "בוודאי שיש מישהו כזה. מדובר בעיתונאים, בשי ניצן ובליאת בן ארי. הם כלים שלובים". כדי להבהיר את האופן בו פעל המנגנון מזכירה בראשי כמה שאלות יסוד שעולות מאופן התנהלות החקירה והמשפט:

"איך הגיעו לעיתונאים חומרים מתוך החקירה? איך זה קורה? זה הרי לא נמצא אצל הסנגורים בשלב החקירה שבו אין להם חומרי ראיות. הפרקליטות מפעילה את המשטרה ואומרת להם שיצאו לדרך ויחקרו. מקיימים ישיבות סטטוס עם הפרקליט המלווה ובישיבות הללו הפרקליטות עוברת על החומר שהמשטרה אספה ואומרת מה חסר לה ומה צריך עוד לשאול ולברר ואיזה תרגילי חקירה לבצע. כל החומר נמצא אצל שני הגופים הללו ופתאום אנחנו שומעים את גיא פלג מדקלם מתוך החקירה".

"אין לסנגורים אפשרות לקבל את החומר הזה, אז איך גיא פלג מצטט מתוך החקירה? איך לרביב דרוקר יש חומרי חקירה שאסור לו לדבר עליהם, הוא מביא עד תביעה, מלווה עדת תביעה שאסור לה לדבר עם התקשורת, ואין פוצה פה ומצפצף? בית המשפט מגיע לפרקליטות ואומר שהוא רוצה בדיקה מי הדליף את החומר הזה שלא היה בידי ההגנה ועד היום הפרקליטות לא מיישמת את דרישת בית המשפט כבר שנתיים. איך החומר הגיע לאילנה דיין, לרביב דרוקר ולגיא פלג. זה מגיע רק מהפרקליטות ומהמשטרה שעבדו יחד כדי למחוק את הקולות שבחרו בבנימין נתניהו כי הם הבינו שבכללי הדמוקרטיה הם לא ינצחו".

מוסיפה בראשי ומזכירה כי כל אירוע תיק 4000 התחיל בפרסום בעיתון 'הארץ', שם נכתבו "כל סיפורי המעשיות על אלוביץ' והשחיתויות, ואז כאילו הפרקליטות ראתה פתאום כתבה ב'הארץ' והתחילה לחקור". לזאת מוסיפה עו"ד בראשי ומציינת כי לגיטימי שתהיה פניה לאגף החקירות בבקשה לחקור טענות לשחיתות, כפי שהיא עצמה עושה בהתייחס להתנהלותו של יו"ר לשכת עורכי הדין, "כשאני פונה אני פועלת כדין ואם הוא יפתח בחקירה זו פעולה כדין, אבל האם אני זו שאנהל את החקירה? שאני אדליף חומרים? שאני זו שאחזיק בחומרים שיש רק למערכת אכיפת החוק? שאצטט מתוך חומרי החקירה כפי שגיא פלג היה מקריא מדי ערב במהדורות החדשות?".

עוד מזכירה בראשי את הכרזותיו של רביב דרוקר ולפיהם בפרשת הצוללות נתניהו הוא המושחת והחשוד בעוד נתניהו כלל לא היה חשוד. "בית המשפט אמר להם לרדת מסעיף השוחד והם אמרו שהם יוכיחו שהוא מושחת. ועכשיו, אחרי עדות נתניהו, שוב אומרים להם לרדת מסעיף השוחד והתביעה ממשיכה לבזבז משאבי ציבור, לייצר הסתה ופילוג. למה? כי הם רוצים לחסל את האפשרות שהוא ייבחר שוב ומבקשים לעשות שימוש בכלים משפטיים לצורך התערבות פוליטית".

בדבריה מציינת בראשי את עדותו של רפ"ק הרפז (ביום שני) שעודו משרת במשטרה והתברר ששיקר כשטען שאינו מכיר את התרגיל שנעשה לניר חפץ תוך שימוש במקורבת אליו והתברר שהוא נכח בישיבה שאישרה את התרגיל עצמו. "ראיינתי שופטת אזרחית מדנמרק והיא קובעת שאצלם, כמו בכל מדינה דמוקרטית תקינה, אם דבר כזה היה קורה, מיד פותחים נגדו בחקירה", אומרת בראשי ומציינת גם את עדותו של הרפז לפיה הוא היה עד להשמדת ראיה כאשר סיפר על חוקר ששבר דיסק ובו הקלטה של מהלך בחקירה. "זו עבירה מסוג פשע. מישהו חושב שהדבר הזה תקין?".

"התבלבנו בין שנאת נתניהו לבין מדינה דמוקרטית ושומרת חוק", אומרת בראשי. "יש כאן במדינה פלג שהולך אחרי זרם שמשמיד את הדמוקרטיה בישראל וקורא לה שלטון חוק. זו עבריינות ולא שלטון חוק. אלה לא שומרי סף אלא עבריינים שצריכים לתת את הדין על כך ולא משנה באיזה צד של המפה הפוליטית הם נמצאים. חקירות צריכות להתנהל על פי חוק וכללים".

לקראת סוף דבריה מעלה בראשי שאלה אודות התנהלות נפגעי המשפט: "אני חייבת להודות שאני לא מבינה למה המקורבת לניר חפץ וניר חפץ עצמו לא מגישים תלונה, למה הוא מסתפק בתביעה אזרחית ודורש מיליונים מהמדינה. אני לא מבינה למה ראש הממשלה לא מגיש תלונה. אני לא מבינה למה כל הנפגעים במשפט הזה לא מגישים תלונה במח"ש. אין לי הסבר לזה".

פרק ראשון: מי אחראי ל"תפירת" משפט נתניהו. עו"ד הרב ד"ר חיים שיין

פרק שני: כך נגררנו למשפט נתניהו. עו"ד ליאור קצב