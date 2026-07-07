אם יצא לכם לעבור בקצרין לאחרונה ולא עצרתם ברחובותיה, כנראה שפספסתם את אחד הטרנדים הכי חמים וטעמיים בצפון.

קוראים להם "סושי טיק טק", והם כאן כדי להוכיח לכולם שלא צריך לעמוד בפקקים של נתיבי איילון או לשלם מחירים מופקעים בלב תל אביב כדי ליהנות מרול מושלם, דגים באיכות פרימיום ואווירה שמרימה את המורל מהרגע שנכנסים בדלת.

המרענן הרשמי של חובבי המדים והתרמילים

מי שמגיע לסושי טיק טק מבחין מיד באנרגיה המיוחדת שממלאת את החלל. זהו לא עוד סושי-בר מעונב ושקט שבו לוחשים מעל הצלחת, אלא תחנת חובה תוססת, חיה ובועטת, שהפכה למרכז העניינים עבור שני קהלים מרכזיים שמבינים עניין ופוקדים את רמת הגולן בהמוניהם. הקהל הראשון, והלב הפועם של המקום, הוא החיילים והלוחמים הרבים שמשרתים בגזרה. אחרי שבועות ארוכים ואינטנסיביים בשטח, אימונים מפרכים בבסיסים או סתם בדרך הארוכה הביתה ביום שישי, החבר'ה על מדים יודעים בדיוק איפה מחכה להם הפינוק האמיתי.

"סושי טיק טק" מעניק להם הרבה מעבר לאוכל ברמה גבוהה; הוא מעניק להם תחושה של בית, פינה חמה להשתחרר בה, ויחס מחבק מצוות העובדים שמבין את החשיבות של פינוק הלוחמים שלנו.

הקהל השני הוא כובשי המסלולים המטיילים והתרמילאים שממלאים את רמת הגולן בסופי שבוע ובחגים. אחרי הליכה ממושכת במעיינות, טיפוס בנחלים או נסיעה ארוכה מול הנופים הפתוחים, הגוף מבקש עצירה. במקום להעמיס אוכל כבד שיגרום לכם לרצות לישון ברכב, המטיילים מגיעים ל"סושי טיק טק" כדי להתרענן ולהטעין מצברים עם משהו קליל, בריא, סופר טעים ומשביע, שנותן את הדחיפה המושלמת להמשך היעד הבא בטיול.

הנוסחה המנצחת: מהירות, טריות ווייב מקומי

אז איך מקום אחד בלב הגולן מצליח לייצר כזו תהודה ולגרום לאנשים לדבר עליו ללא הפסקה? התשובה טמונה בנוסחה מדויקת ופשוטה, שמיושמת בכל מנה ומנה שיוצאת מהפס. ב"סושי טיק טק" הבינו את הקצב של העולם המודרני ותרגמו אותו לחוויה קולינרית בשלושה אלמנטים מרכזיים:

• מהירות יוצאת דופן "טיק טק": כשאתם רעבים אחרי מסלול או בדרך חזרה לבסיס, אין לכם זמן לבזבז על המתנות ארוכות. המטבח של המסעדה פועל כמו מכונה משומנת היטב - המנות מתוקתקות ויוצאות לשולחן או לאריזת הטייק-אווי במהירות שיא, אך מבלי להתפשר לרגע על איכות הגלגול או הדיוק הנדרש.

• טריות ללא פשרות: בסושי אין מקום לטעויות, והלקוח הישראלי יודע לזהות איכות מיד. חומרי הגלם ב"סושי טיק טק" מגיעים למקום מדי יום ביומו. הדגים נבחרים בקפידה, הירקות נחתכים כשהם פריכים ורעננים, והשילובים היצירתיים של חומרי הגלם יוצרים חגיגה אמיתית של טעמים בכל ביס.

• חוויה ויזואלית פוטוגנית: בעידן של היום, האוכל צריך להיות טעים לא פחות מ שהוא יפה. הרולים ב"סושי טיק טק" מעוצבים בצורה פוטוגנית, צבעונית ומרהיבה בטירוף, כזו שהופכת לחובה להעלות סטורי או סרטון לרשתות החברתיות עוד לפני שנוגעים בצופים.

3. הטיק טוק של הצפון: למה כולם מדברים עליהם ברשתות?

ההצלחה של "סושי טיק טק" לא נשארה רק בגבולות רמת הגולן. בתוך זמן קצר, המקום הפך לתופעה ויראלית חוצת פלטפורמות, כשהאשטגים וסרטונים של לקוחות רעבים שוטפים את הרשתות החברתיות. פוד-בלוגרים, משפיעני רשת וצעירים מכל קצוות הארץ מגיעים במיוחד לקצרין רק כדי לצלם את המנות המטורפות ולבדוק האם השמועה נכונה.

והיא נכונה. האנרגיה הצעירה והדינמית של המקום מתחברת בצורה מושלמת לשם שלו. המוזיקה המצוינת שמתנגנת ברקע, החיוך הענק של אנשי הצוות שעובדים מכל הלב, והמחירים הנגישים וההוגנים שמתאימים לכיס של כל חייל ומטייל, יוצרים יחד אווירה משוחררת שקשה למצוא במקומות אחרים. טיפ של מקומיים: אם אתם מגיעים למקום בסוף השבוע, תתכוננו לפגוש חבר'ה צעירים מכל הארץ שבאו להרים צ'ייסר, לחגוג את החופש ולסגור את השבוע עם רול מטוגן ולוהט שנעשה במקום.

"אנחנו לא רק מכינים אוכל, אנחנו מייצרים חוויה", מספרים בצוות המסעדה. "כשחייל נכנס אלינו עייף ויוצא עם חיוך ורול ביד, או כשמשפחה עוצרת באמצע טיול ומקבלת ארוחה צבעונית בתוך דקות - זה הסיפור האמיתי שלנו".

4. פתרון מושלם לכל אירוע: ממנות אישיות ועד מגשי אירוח

מעבר לחוויית הישיבה במקום, "סושי טיק טק" השכילה להרחיב את השירות שלה ולהפוך לפתרון המושלם לכל סוג של התכנסות או אירוע בצפון. התפריט העשיר מציע מגוון רחב של אופציות, החל מרולים קלאסיים לחובבי הטעם המסורתי, דרך רולי ספיישל מורכבים עם שילובי רטבים ייחודיים בעבודת יד, ועד למנות צמחוניות וטבעוניות מושקעות שנותנות מענה מלא לכל סועד.

אחת החוזקות הגדולות של המקום היא מערך מגשי האירוח המפוארים שלהם. אם אתם חוגגים יום הולדת בצימר, מתכננים ערב יחידה בבסיס, מרימים כוסית במשרד או פשוט מארחים חברים בבית בסוף השבוע מגשי האירוח של "סושי טיק טק" סוגרים לכם את הפינה בסטייל. המגשים מגיעים עמוסים ברולים צבעוניים, מסודרים בקפידה ומוכנים להגשה, והופכים כל שולחן רגיל לחגיגה אסייתית יוקרתית וטעימה במיוחד שקוצרת מחמאות מכולם.

בשורה התחתונה, סושי טיק טק הוא לא עוד סושי בר רגיל. הוא הוכחה לכך שיזמות צעירה, חומרי גלם טריים יום-יום ואהבה אמיתית לאנשים יכולים לייצר אימפריה קולינרית בכל מקום. בטיול הבא שלכם בצפון, או בדרך חזרה מהבסיס, אל תחשבו פעמיים שימו בוויז קצרין, תכירו את הצוות השמח, ותנו להם לסדר לכם את הביס המושלם בטיק טק.

אז בטיול הבא שלכם בצפון, בדרך חזרה מהבסיס או כשאתם מתכננים ערב חברים בצימר אל תבזבזו זמן יקר על בטן ריקה. שימו בוויזסושי טיק טק, היכנסו לאתר או תרימו טלפון, ותנו לצוות שלנו לסדר לכם את הביס הכי טרי, מהיר ומטורף בצפון. הזמינו עכשיו והרול שלכם כבר בדרך!

פרטים ליצירת קשר, הגעה ומשלוחים:

• כתובת: זוויתן 22, קצרין

• טלפון להזמנות, אירועים ומשלוחים: 073-731-9591

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