עשבי תיבול ותבלינים ריחניים, כל זה על סלמון שנח לו במקרר עד שהוא מגיע למרקם המושלם.

זהו מתכון שנראה כמו מנת פתיחה של מסעדה יוקרתית, אך למעשה הוא פשוט להכנה ודורש בעיקר סבלנות - רוב העבודה נעשית לבד בקירור.

נתנאל שפיגל משתף כאן גרסה ביתית שמתאימה במיוחד לארוחת ליל שבת חגיגית, ומאפשרת לכל אחד להכין בבית דג כבוש ברמה מקצועית.

כל שנדרש הוא לתכנן מראש, שכן הדג זקוק למנוחה במקרר של 12 עד 48 שעות לפני ההגשה.

מצרכים:

כקילו פילה סלמון עם העור

4 כפות גדושות מחית סלק מבושל (כ-120 גרם)

100 גרם מלח גס

120 גרם סוכר

חופן גרגירי כוסברה

חופן גרגירי חרדל

חופן פלפל 4 עונות שלם

צרור עלי שמיר קצוצים גס

מיץ וגרידה מלימון אחד



אופן ההכנה:

1. בקערה מערבבים את כל הרכיבים למעט הסלמון.

2. בתבנית שמים שכבה יפה של התערובת.

3. חורצים את עור הסלמון ומניחים אותו כשהעור כלפי מטה.

4. מכסים את הדג בשאר התערובת, ומכסים בניילון נצמד כך שהניילון צמוד לדג.

5. משאירים לכבישה במקרר בין 12 ל-48 שעות. ככל שהכבישה ארוכה יותר, כך הדג יהיה מלוח יותר ובמרקם קשה יותר (12 שעות מעניקות מרקם רך ועדין).

6. לאחר תהליך הכבישה, שוטפים את הסלמון במים קרים על ידי הטבלה בקערת מים, עד שיורד כל המלח, ומייבשים היטב.

7. פורסים ומגישים.

הצעת הגשה:

שמן ירוק ארומטי, קליפת תפוז מסוכר ופרחי סלסלי כסף.

ספרו לנו איך הצליח לכם וצרפו תמונה. מבין השולחים נבחר אחד או שניים שייצאו לארוחה זוגית, במסעדת לוצ'נה מבשרת, בכשרות בדצ בית יוסף, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.