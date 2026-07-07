השחקן, היוצר והמוזיקאי דניאל גד הוציא את הסינגל החדש "לעולם תצעדי איתי", המשמש כשיר הנושא של סרט הדוקו שיצר וביים, "הדרבי האחרון - שעריים x מרמורק". הסרט ישודר בכאן 11.

הסינגל הוא הראשון מתוך EP חדש שעתיד לצאת בקרוב ולהוביל לאלבומו השני של גד. את השיר כתבו והלחינו דניאל גד, אור מילשטוק ועמרי קסטן, ועל ההפקה המוזיקלית חתומים שאולי יצחק ואור קודאי.

על פי הודעת ההפקה, השיר משלב היפ הופ עם השפעות ים-תיכוניות ועוסק באהבה לכדורגל. הוא נכתב בהשראת הסרט, שבמסגרתו חוזר גד לשכונות ילדותו ברחובות - שעריים ומרמורק - ומתמקד בסיפורן של הקבוצות, האוהדים והקהילה המקומית.

הסרט, בהפקתם של אסף נאווי ואורן רוגובין, עוסק בין היתר בגיבורי היציע, במגרשי הכדורגל, בפרלמנטים השכונתיים ובמערכת היחסים של גד עם אביו, שהיה משחקניה הבולטים של מכבי שעריים.

במרכזו ניצבת שאלת השפעתו של אצטדיון הכדורגל החדש בעיר על היריבות ההיסטורית בין הקבוצות.