בית ירושלמי בהר חומה בית ירושלמי

שני פרויקטי יוקרה של בית ירושלמי BY מגיעים להר חומה, ומסמנים רגע חדש בשכונה שכבר הפכה לאחת הבחירות המשפחתיות המבוקשות בירושלים.

הר חומה כבר מזמן אינה רק עוד שכונה ירושלמית מתפתחת. עם השנים היא הפכה לאחת הבחירות המשפחתיות המבוקשות בעיר: שכונה שקטה, ירוקה ומלאת חיים, עם קהילה איכותית, מוסדות חינוך, בתי כנסת, פארקים, גינות משחק ונגישות נוחה למרכז העיר.

עכשיו, כשהשכונה כבר מבוססת, מבוקשת ובשלה יותר מתמיד, מגיע אליה השלב הבא.

שקט, קהילה ואיכות במקום אחד. לפרטים נוספים לחצו כאן>>>

קבוצת בית ירושלמי BY, מהשמות המובילים בנדל"ן הירושלמי, משיקה בהר חומה את Life Time - שני פרויקטי יוקרה חדשים ברחוב המהר"ל וברחוב בבא סאלי, שמביאים לשכונה חוויית מגורים גבוהה, מוקפדת ועדכנית יותר.

השם Life Time מבטא את תפיסת המגורים שמובילה את הפרויקט: בית הוא לא רק החלטה נדל"נית. הוא המקום שבו משפחה בונה את החיים שלה. המקום שבו הילדים גדלים, השבתות מתארכות, השכנים הופכים לקהילה, והרגעים הקטנים של היומיום הופכים עם הזמן לחיים עצמם.

בפרויקט בבא סאלי מציעה בית ירושלמי BY בניין מעוצב הכולל 46 דירות מרווחות, לצד לובי מרווח, גינה מטופחת לדיירים, חניה פרטית ומרפסות סוכה רחבות לנוף ירושלמי. בפרויקט המהר"ל, ברחוב שקט וציורי בלב השכונה, מוקם בניין בוטיק אינטימי הכולל 30 דירות מרווחות, מרפסות רחבות לנוף פנורמי, לובי מעוצב, חללים משותפים מתוכננים היטב ותכנון מוקפד למשפחות.

שני הפרויקטים מציעים תמהיל מגוון של דירות 3-6 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים, ומיועדים למשפחות שמחפשות לשדרג את איכות החיים, בלי לוותר על השקט, הקהילה והאופי הירושלמי של הר חומה.

ישראל שטרייכר, מנהל השיווק בחברה אומר: “הר חומה היא שכונה עם אופי משפחתי חזק וביקוש אמיתי. ב־Life Time רצינו להביא אליה לא רק דירות חדשות, אלא סטנדרט מגורים שמסתכל קדימה, על החיים של המשפחה, על הנוחות היומיומית, על התכנון, על המפרט ועל תחושת הבית לאורך שנים".

עם עשרות פרויקטים בירושלים, ניסיון רחב וחתימת איכות המזוהה עם תכנון מוקפד, ביצוע איכותי וליווי אישי, קבוצת בית ירושלמי BY מביאה להר חומה את מה שהיא יודעת לעשות: מגורים ירושלמיים מעל ומעבר.

שקט, קהילה ואיכות במקום אחד. לפרטים נוספים לחצו כאן>>>