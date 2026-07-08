יאיר שטבון בטקס צילום: דוברות

בעיר אריאל נערך היום (רביעי) טקס חגיגי לציון הנחת אבן הפינה למתחם ה"ספורטק העירוני" החדש.

המיזם, שיוצא אל הפועל באמצעות שיתוף פעולה הדוק בין עיריית אריאל לחברה הכלכלית ובגיבוי ממשלתי, עתיד לשנות באופן דרמטי את תשתיות הפנאי והספורט המקומיות ולהציב סטנדרטים חדשים ומתקדמים עבור תושבי האזור כולו. באירוע ההשקה החגיגי לקחו חלק שר התרבות והספורט מיקי זוהר וראש העיר יאיר שטבון.

במסגרת התוכנית, שעלותה נאמדת בסכום של כ-15 מיליון שקלים, יוקם מתחם ספורטיבי וקהילתי עשיר המיועד למשפחות ולחובבי פעילות גופנית. המקום יציע מגוון רחב של מתקנים חדישים ברמה מקצועית גבוהה ביותר. על פי התכנונים הרשמיים, בין האטרקציות והמגרשים שיעמדו לרשות הציבור ניתן למנות קיר טיפוס מאתגר, מגרשי כדורגל וכדורסל תקניים, ארבעה מגרשי פאדל מודרניים, מתחם ייעודי לכדורעף חופים, וכן מגרשי טניס ופיקלבול. אלו ילוו בפעילויות חווייתיות מגוונות המותאמות לחלוקת גילאים רחבה.

ראש העיר אריאל, יאיר שטבון, אשר מוביל את היוזמה העירונית הנוכחית, הדגיש את החשיבות הציבורית והחינוכית של הפרויקט ואמר: "הקמת הספורטק היא חלק מרכזי מתוך הסכם הגג של אריאל, והיא מבטאת את המחויבות העמוקה שלנו להשקעה חסרת פשרות בתחום הספורט. אריאל חורטת על דגלה מצוינות, והמהפך שאנו מובילים כעת בהנהגת העירייה נועד להזניק את הספורט המקומי לפסגות חדשות.

אנחנו לא בונים כאן רק מתקנים ויוצקים בטון, אלא מקימים בית אמיתי למצוינות. זהו צעד שמהותו חינוך להישגיות, עידוד אורח חיים פעיל וגאווה עירונית. התשובה שלנו לאויבנו היא בנייה והתיישבות, שם טמון הניצחון האמיתי. לדמיין את ילדי אריאל מטפסים על המתקנים, משחקים וצוחקים בספורטק, זוהי התגשמות התקווה וזהו הניצחון הגדול ביותר שלנו, עם ישראל".

השר מיקי זוהר בטקס צילום: דוברות

השר מיקי זוהר, שהגיע לעיר על מנת להשתתף מקרוב במעמד הנחת אבן הפינה, התייחס בדבריו לחשיבות האסטרטגית של הפיתוח באזור ואמר: "משרד התרבות והספורט גאה להיות שותף מרכזי בהקמת הספורטק החדש באריאל. השקעה בתשתיות ספורט מתקדמות בכל רחבי הארץ, ובפרט ביהודה ושומרון, היא יעד אסטרטגי שלנו. המתחם החדש יעניק לתושבי העיר מתקנים ברמה בינלאומית, ואנו נמשיך לפעול יחד עם ראש העיר לקידום הספורט העממי וההישגי בעיר".