דוח חדש של משרד הבריאות חושף משבר חמור במערך האונקולוגי בישראל, ומצביע על רמות שחיקה גבוהות בקרב הרופאים המטפלים בחולי סרטן, כך פורסם הבוקר (חמישי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן חדשות ברשת ב'.

על פי נתוני הדוח, 60% מהאונקולוגים בישראל חווים לחץ שפוגע בבריאותם, 40% מדווחים על תסמיני דיכאון, ו-27% מביעים רצון לפרוש מהמקצוע.

פרופ' עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי בבית החולים איכילוב וראש המועצה הלאומית לאבחון וטיפול במחלות ממאירות, הזהיר כי נתונים אלו מעידים על מגמה מסוכנת. פרופ' וולף הבהיר: "מקצוע שכבר היום סובל ממחסור חמור בכוח אדם - לא יוכל לשרוד עזיבה של רבע מהרופאים". דבריו מדגישים את החשש העמוק לעתיד הטיפול בחולים בישראל.

מנתוני הדוח עולה כי בישראל מתווספים מדי שנה כ-30,000 חולי סרטן חדשים, בעוד שמולם ניצבים 367 רופאים אונקולוגים בלבד. כתוצאה מכך, אם בעבר היה אונקולוג אחראי על כ-200 חולים בממוצע, כיום הוא נדרש לטפל ב-500, 600 ואף יותר. עומס זה מוביל לתורי המתנה ממושכים, ומורגש במיוחד באזורי הפריפריה.

מהסקר עלה כי 53% מהאונקולוגים דיווחו על עומס כבד של מטלות אדמיניסטרטיביות. כמו כן, 35% מהרופאים ציינו כי הבירוקרטיה, הסרבול והסחבת הם גורמי לחץ משמעותיים ביותר בחייהם. הרופאים מציינים כי זמן יקר זה, המוקדש לניירת, נגרע ישירות מהטיפול הרפואי המוענק לחולים.