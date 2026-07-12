כמעט 20 חודשים לאחר נפילתו של סמל גור קהתי ז"ל, לוחם גולני שנהרג במבצר בדרום לבנון, הוצג למשפחתו התחקיר המבצעי של צה"ל.

ההצגה התקיימה רק לאחר שהמשפחה התריעה כי תפנה לבג"ץ אם התחקיר לא יוצג בפניה עד 10 ביולי.

סבו של קהתי, אסף אגמון, תיאר את תחושות המשפחה לאחר העיון במסמך, "החלומות הכי שחורים שלנו התבררו כנכונים". לדבריו, מרבית חוברת התחקיר עסקה במלחמה ובפעילות חטיבת גולני, בעוד שרק חלק קטן ממנה הוקדש לנסיבות האירוע שבו נהרג נכדו.

קהתי נפל ב-20 בנובמבר 2024 בתקרית שבה נהרג גם האזרח זאב (ז'אבו) ארליך. לפי המשפחה, מקריאת התחקיר עולה כי לא היה צורך מבצעי בצירופו של ארליך לפעילות, וכי כל פעולותיו של אל"ם (מיל') יואב ירום נעשו, לדבריהם, ללא רשות וללא סמכות.

אגמון מתח ביקורת חריפה על אופן הצגת המסקנות ועל היעדר קבלת האחריות מצד המפקדים. "כשקוראים את התחקיר מבינים את גודל הפשע, המחדל והחרפה", אמר, והוסיף כי אף שנאמר למשפחה שכל פעולותיו של ירום נעשו ללא אישור, "מילה אחת על אחריות לא שמענו".

לדבריו, בני המשפחה קיוו לשמוע הודאה מפורשת בכשל ובאחריות הפיקודית, אך התאכזבו. "להגיד 'אני מצטער' ו'גור היה גיבור' זה חרטא אחת גדולה. אם היה לנו שביב של תקווה שמישהו ייקח אחריות ויבין את גודל המחדל הערכי והחמור - זה פשוט לא קרה".

הוריו של קהתי פנו לרמטכ"ל כבר לפני שלושה חודשים בדרישה לקבל את התחקיר. במכתבם כתבו כי במשך חודשים ארוכים לא ניתנה, לדבריהם, התייחסות מקצועית, ערכית או אנושית למות בנם, והגדירו את ההתנהלות כ"חרפה", תוך דרישה לקבל את המידע באופן מיידי.