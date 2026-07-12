מותו הפתאומי של הסנאטור האמריקני לינדזי גרהאם מגדולי התומכים בישראל מעורר גל רחב של ספקולציות ברשתות החברתיות.

גולשים רבים מצביעים על כך שרק ימים ספורים לפני מותו הוצג דיוקנו על שלטים באיראן לצד כוונת מטרה, ותוהים האם קיים קשר בין האירועים.

הדיון ברשתות התעצם בעקבות תגובתו של גרהאם עצמו לתמונות, שבה כתב, "לפחות השתמשו בתמונה טובה שלי. תשפטו אותי לפי האויבים שלי". במקביל מופצות ברשת טענות שלפיהן ייתכן כי לא מת מסיבה טבעית.

עם זאת, לפי שעה אין כל הוכחה או אינדיקציה לכך שגרהאם חוסל בידי גורם חיצוני או נפל קורבן להתנקשות.

ההודעות הרשמיות שפורסמו מציינות כי הוא מת לאחר מחלה קצרה ופתאומית, בעוד דיווחים נוספים מצביעים על כך שככל הנראה לקה בדום לב.

הספקולציות ברשת נשענות בעיקר על סמיכות הזמנים בין האיומים הפומביים שהופנו כלפיו לבין מותו, אך נכון לעכשיו אין מידע רשמי התומך בטענות אלה.