הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם מתח הערב (ראשון) ביקורת חריפה על הנשיא דונלד טראמפ שיצא נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בשל התקיפה הישראלית בדאחייה.

גרהאם ציין כי מאז הפסקת האש האחרונה חיזבאללה לא פסק ממתקפותיו נגד ישראל, והאיום נמשך באזור הצפון.

"מה היתה אמריקה עושה במצב דומה", תהה גרהאם.

הוא ציין כי "חיזבאללה ממומן ומנוהל על ידי איראן ויש לו כמות רבה של דם אמריקני על ידיו. ברור לי שבלי קשר לאיזה הסכם נחתום עם איראן, השאיפות של חיזבאללה להשמיד את ישראל ולהפוך את לבנון לחלק מהח'ליפות, לא השתנו באופן מהותי".

הסנאטור סיים בתפילה לשלום והגנה על ארצות הברית ומדינת ישראל, ומזהיר מפני הסתמכות מופרזת על הסכמים דיפלומטיים מבלי להביא בחשבון את האיומים המתמשכים בשטח.

מוקדם יותר הביע טראמפ זעם בעקבות התקיפה שבוצעה הבוקר בביירות וקרא לעצור את ההסלמה באזור. בפוסט שפרסם ברשת Truth Social כתב טראמפ כי התקיפה "לא הייתה צריכה להתרחש", במיוחד ביום שבו לדבריו הצדדים קרובים להסכם שלום עם איראן.

טראמפ כתב כי לישראל יש זכות להגן על עצמה מפני איומים, אך טען שהתקיפה שעליה הגיבה הייתה "קטנה וחסרת משמעות". לדבריו, "איש לא נפגע, לא נפצע ולא נהרג", ולכן האירוע לא היה אמור לשבש את התהליך המדיני.

עוד כתב טראמפ כי "אנחנו קרובים מאוד להסכם שיביא שלום לאזור, כולל ללבנון, וכל הצדדים צריכים להרגיע את המצב". הוא הוסיף כי לא צריכות להיות עוד תקיפות ישראליות בלבנון, אך גם לא תקיפות מצד חיזבאללה או גורמים אחרים נגד ישראל.

בסיום הפוסט כתב טראמפ כי "זה יכול להיות תחילתו של שלום ארוך ויפה - בואו לא נהרוס את זה".