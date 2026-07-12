ברק רביד נפרד חדשות 12

שליח חדשות 12 לוושינגטון, הפרשן ברק רביד, ספד בכאב בשידור לחברו, הסנאטור לינדזי גרהאם. רביד תיאר אותו כאדם חם, מצחיק וחכם, שהיה קרוב לישראל ולישראלים.

רביד אמר, "לינדזי גראהם היה איש מאוד מאוד מיוחד. יותר מהכול הוא היה איש חם, איש מצחיק, איש נחמד ואדם שאהב בני אדם ושהיה כיף לדבר איתו".

לדבריו, גרהאם היה אסטרטג חכם, אך גם אדם שלא לקח את עצמו ברצינות יתרה ושלא שמר על ריחוק. "אתגעגע אליו מאוד", הוסיף רביד.

רביד סיפר כי בשנתיים האחרונות השניים שוחחו כמעט מדי יום. לדבריו, ההגדרה "פרו-ישראלי" לא ביטאה במלואה את יחסו של גרהאם לישראל, משום שהוא אהב את הרוח הישראלית ואת הישראלים והכיר אנשים מכל צדי המערכת הפוליטית וגם מחוצה לה.

"אין הרבה אנשים שהכירו באמת מה זה ישראל, שהכירו את האנשים", אמר רביד. הוא הוסיף כי לגרהאם הייתה היכרות עמוקה עם ישראל, שלדבריו אינה קיימת כיום אצל אף פוליטיקאי דמוקרטי או רפובליקני בארצות הברית.

רביד תיאר את גרהאם כמי שעבד ללא הפסקה ואמר, "הוא היה מכונה". לדבריו, השיחה האחרונה ביניהם התקיימה כשגרהאם חזר ברכבת מאוקראינה, כשלושה ימים קודם לכן, והוא דיבר על רצונו לקדם את חוק הסנקציות החדש נגד רוסיה.

לדברי רביד, גם הנושא האיראני והשלום בין ישראל לסעודיה היו חשובים מאוד לגרהאם. הוא סיפר כי גרהאם שוחח עם הנשיא טראמפ בסביבות השעה שבע בערב, זמן קצר לפני התקיפות האמריקניות באיראן, שבהן תמך.

לאחר מכן שוחח גרהאם עם חבר משותף ואמר כי אינו חש בטוב וכי הוא מרגיש לחץ בחזה. החבר המליץ לו לפנות לרופא.

גרהאם השיב לו בצחוק, "אל תדאג, אני לא יכול למות עכשיו. אני צריך לסיים את חוק הסנקציות של רוסיה, אני צריך לעשות שלום בין ישראל לסעודיה, יש עוד כמה דברים שאני צריך לעשות".

רביד חתם את דבריו בכאב ואמר, "לצערנו הוא כבר לא הספיק לעשות אותם".