אחרי שבועות של ספקולציות, זה הפך לרשמי: השחקן ישראל אטיאס יצטרף לראשונה לנבחרת הכוכבים של פסטיגל 2026 וייקח חלק במופע החנוכה הגדול.

אטיאס נמנה עם השחקנים הבולטים בישראל ובנה לאורך השנים קריירה ענפה בטלוויזיה, בקולנוע ובתיאטרון.

בין היתר השתתף בסדרות "זגורי אימפריה", "שבאבניקים", "שלומי 6", "זיגי" ו"אור ראשון", וכן שיחק בסרטים "לרוץ על החול", "תמונות יפואיות", "ליגה של גדולים" ו"חינה אמריקאית".

במקביל לקריירת המשחק עסק גם בדוגמנות והוביל קמפיינים למותגים מובילים בישראל ובעולם.

בהפקת הפסטיגל ציינו כי הכריזמה, הנוכחות הבימתית והחיבור שלו לקהל הפכו אותו לאחד השמות המזוהים והאהובים בתעשיית הבידור הישראלית.

עבור אטיאס מדובר בציון דרך משמעותי נוסף בקריירה, כאשר לראשונה יעלה על במת הפסטיגל ויצטרף לנבחרת הכוכבים של מופע החנוכה לשנת 2026.