אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, רגע לפני תשעה באב. המציאות סביבנו - הלאומית והאישית - מציבה בפנינו אתגרים לא פשוטים, חוסר ודאות ותחושת דוחק פנימית שמלווה רבים מאיתנו.

קל מאוד להביט סביב, לשקוע בדאגה ולחכות שהנסיבות בחוץ ישתנו. אבל גדולי התורה וחכמי הנפש לאורך הדורות לימדו אותנו סוד הפוך לחלוטין: דווקא מתוך המיצר והחורבן - צומחים האור, החוסן והבניין הגדולים ביותר שלנו.

ביום שלישי ז' באב (21.7) בשעה 21:00, נערוך משדר זום מיוחד: "לראות את הטוב - מתוך המֵיצַר אל המרחב". הערב, שיועבר ללא עלות לציבור הרחב, מבקש לעשות דבר אחד פשוט אך מהפכני: לנפץ את הסיסמאות הריקות של "יהיה טוב", ולהעניק כלים אמיתיים ומעשיים לראות את האור בתוך החושך.

📲 המקומות בזום מוגבלים! לחצו כאן להרשמה מהירה ללא עלות >>

מה יהיה לנו בערב העיון?

גדולי הרבנים והמרצים מגיעים להעביר נקודות מבט משנות חיים:

הרב שמואל אליהו: כוחו של הדיבור החיובי בעתות משבר

הרב אביגדור ברטוב: מבעיה למטרה בעולם ה-NLP

הרב חגי לונדין: חורבן שלישי לא יהיה. יהיה טוב

הרב יהושע שפירא: הבריאות הנפשית והעוצמה הלאומית מבעד לעין הטובה

הרב יובל מיטלמן: לראות את הטוב.. בעצמי!

מה קורה כשפסיכולוגיה יהודית פוגשת את עולם ה-NLP?

מי שעומדת מאחורי המיזם המרתק הזה היא מכללת 'צמאה נפשי', שהפכה בשנים האחרונות לבית היוצר המוביל בישראל לשילוב שבין מעמקי החסידות והפסיכולוגיה היהודית לבין הכלים היישומיים והמתקדמים ביותר של עולם ה-NLP. במכללה מסבירים כי המשבר הנוכחי הוא בדיוק הזמן שבו הציבור זקוק לא רק לדיבורי אמונה כלליים, אלא לכלים מנטליים שיורדים לשטח ומחוללים שינוי ברגש, בבית ובמשפחה.

"משקפיים חדשים לחיים"

במכללת 'צמאה נפשי' מדגישים כי ערב העיון הזה הוא לא עוד הרצאה תיאורטית, אלא טעימה חיה ממהפכת הלימודים שאלפי בוגרים כבר עברו בין כותלי המכללה. הסטודנטים במסלולים השונים לומדים כיצד להפוך בעצמם למנחים ומטפלים שמביאים את בשורת הנפש היהודית לכל רחבי הארץ, תוך שהם חווים קודם כל תהליך עומק אישי ומשפחתי.

"אנשים מחכים שהחדשות ישתפרו כדי להרגיש טוב, אבל זו טעות", מסבירים במכללה. "החוסן האמיתי מתחיל כשאנחנו לומדים לנהל את הרגשות שלנו ולא נותנים להם לנהל אותנו. יום העיון הזה יעניק לכל משתתף משקפיים חדשים לחיים".

המשדר יתקיים כאמור ביום שלישי הקרוב (21.7), ז' באב, בשעה 21:00 בדיוק. עקב הביקוש הרב והמגבלה הטכנית של חדר הזום, ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש.

להרשמה מהירה למשדר >>