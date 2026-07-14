החיות בספרי דוברות הספארי

הקיץ הישראלי כבר כאן ומביא איתו ימים חמים במיוחד עבור בעלי החיים.

כדי להבטיח את בריאותן ורווחתן של החיות בספארי, צוות המטפלים בספארי דואג בימים אלו למגוון פתרונות צינון יצירתיים המותאמים לצרכים של כל מין ומין.

במסגרת פתרונות הצינון המיוחדים, הטורפים הגדולים כמו הטיגריסים והאריות מקבלים ארטי-דם המכיל נתחי בשר קפואים. במקביל לכך, הקופים נהנים מארטי-פרי צבעוני המלא בפירות וירקות מרעננים המותאמים עבורם.

בנוסף לפתרונות המזון הקפואים, בעלי החיים נהנים מטבילה ושכשוך בבריכות המים הממוקמות בחצרות המגורים שלהם.

הצוות מפעיל במקום מערכות ממטרות, מתזים ושפריצים של מים קרים מצינורות שמצננים את האוויר ומספקים להם חוויה מרעננת ומעשירה.

לצד הממטרות והבריכות, ישנם בעלי חיים המעדיפים שיטות צינון טבעיות ומוכרות אחרות. כך למשל, הפילים בספארי אוהבים לבלות באמבטיות בוץ המגנות עליהם מפני החום והשמש הקשה של הקיץ הישראלי.