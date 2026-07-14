חמש בנות מתנועת "עורי צפון", בהן בגירה וארבע קטינות, עוכבו היום (שלישי) לחקירה בתחנת המשטרה בקריית שמונה, לאחר שעל פי החשד ניסו לחצות את הגבול ללבנון סמוך לנחל החצבאני.

לפי הודעת ארגון חוננו, בין המעוכבות גם ילדה בת 9. בארגון טוענים כי הבנות עוכבו בטענה שניסו לחצות את הגבול לשטח לבנון.

עו"ד אברהם סופר מארגון חוננו מעניק לבנות ייעוץ משפטי. בשלב זה לא נמסרה תגובת משטרת ישראל בנוגע לנסיבות האירוע.

אמש התרחש אירוע דומה כאשר מספר פעילים ניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה בקריאה להקמת התיישבות יהודית במרחב.

צה"ל מסר כי "מספר אזרחים ישראלים הגיעו למרחב דרום רמת הגולן במטרה לנסות לחצות את הגבול לשטח סוריה. כוח צה"ל שפעל בנקודה מנע את התקדמות האזרחים ועיכב אותם. האזרחים שעוכבו הועברו להמשך טיפול משטרת ישראל".

צה"ל הוסיף כי הוא "מגנה בתוקף את האירוע, המתווסף לאירועים נוספים מסוג זה, ומדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית של כוחות צה"ל".

"צה"ל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד תופעה זו", נמסר.