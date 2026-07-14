הזמר והיוצר ארי פרייזר פרסם לימי בין המצרים גרסה ווקאלית חדשה לשיר "רחל מבכה על בניה", המבוסס על הפסוק "קול ברמה נשמע" ובלחנו של חיים בנט.

הגרסה החדשה כוללת ביצוע ווקאלי ללא כלי נגינה, כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית חתום חגי מזרחי. לדברי ההפקה, מדובר בחידוש לשיר הקלאסי לתקופת בין המצרים.

את ההשראה לביצוע החדש שאב פרייזר מהפסוקים העוסקים ברחל אמנו ומהמשמעות שהוא מייחס להם. לדבריו, המסר המרכזי של השיר עוסק בכוחה של אהבת חינם ובתקווה לגאולה.

בהפקה ציינו כי לאחר תשעה באב צפויה לצאת גם גרסה מוזיקלית מלאה לשיר בביצועם של ארי פרייזר וחגי מזרחי.