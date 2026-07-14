הזמר והיוצר אריאל בורסוצקי פרסם לכבוד ימי בין המצרים גרסה ווקאלית חדשה לשירו "ידיעת האמת", לאחר שהביצוע המקורי זכה להשמעות בתחנות הרדיו.

הגרסה החדשה מבוססת על קולות בלבד, ללא ליווי של כלי נגינה, ומעניקה לדבריו מקום מרכזי למילים ולהרמוניות הקוליות. לדברי יוצרי השיר, המהלך נועד להתאים את הביצוע לאופיים של ימי בין המצרים.

את מילות השיר והלחן כתב בורסוצקי בעצמו, בהשראת תורתו וכתביו של רבי משה חיים לוצאטו (הרמח"ל), בעל "מסילת ישרים". השיר עוסק בחיפוש אחר האמת ובעבודת ה', ונכתב מתוך חיבור לכתביו של הרמח"ל.

על ההפקה הווקאלית הופקד המעבד והמפיק המוזיקלי אודי דמארי, שיצר עיבוד המבוסס על שכבות של קולות אנושיים בלבד. לפי ההפקה, העיבוד שומר על אופיו הווקאלי של השיר, בהתאם למנהגי ימי בין המצרים.