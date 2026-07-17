מתכון חדש לתשעת הימים בנימין גבירץ

תשעת הימים מזוהים אצל רבים עם חיפוש אחר מנות יצירתיות שיחליפו את הבשר, והשף בנימין גבירץ מקייטרינג הירושלמי סבור שאין בכך שום מגבלה.

בריאיון לרדיו קול ברמה הוא אומר כי דווקא עולם הדגים פותח אינספור אפשרויות קולינריות, ומוסיף, "אפשר לעשות מדגים כל דבר שבעולם. מדגים זה באמת עולם ומלואו".

הפעם בחר גבירץ להציג מנה מרשימה במיוחד, הן בטעם והן במראה: סביצ'ה סלמון עם אננס, המוגש בתוך האננס עצמו. לדבריו, מדובר במתכון פשוט להכנה, אך כזה שמעניק מראה חגיגי ומיוחד לשולחן שבת או לארוחה משפחתית במהלך תשעת הימים.

לדבריו, הסוד טמון בחומרי הגלם הטריים ובחיתוך מדויק. "הדבר היחיד שחשוב להקפיד זה באמת לחתוך את הכול לקוביות יחסית קטנות, ושהדג יהיה טרי", הוא מסביר, ומציין שניתן להכין את המנה מראש, לשמור אותה במקרר ולהגיש לאחר כמה שעות כשהיא עדיין במיטבה.

בהמשך הריאיון התייחס השף גם לשילוב בין דגים לפירות טרופיים, כמו אננס או מנגו, שהפך בשנים האחרונות לפופולרי במיוחד. לדבריו, המתיקות והחמיצות של הפרי משתלבות היטב עם טעמו העדין של הסלמון ויוצרות איזון טעמים ייחודי. "זה שילוב של הכול, כי האננס הוא מתוק-חמוץ, והסלמון מקבל את הטעמים ביחד עם הנענע, וזה יוצר בעצם טעם חדש", אמר.

מתכון: סביצ'ה סלמון עם אננס

מצרכים:

- אננס אחד

- דג סלמון טרי, חתוך לקוביות קטנות

- בצל סגול קצוץ דק

- נענע טרייה קצוצה

- שמן זית

- מיץ לימון

- מלח

אופן ההכנה:

1. חוצים את האננס לאורך ומרוקנים את תוכנו.

2. חותכים את בשר האננס לקוביות קטנות ומעבירים לקערה.

3. מוסיפים קוביות סלמון טרי בגודל דומה.

4. מוסיפים בצל סגול קצוץ ונענע טרייה.

5. מתבלים בשמן זית, מיץ לימון ומלח.

6. מערבבים בעדינות ומעבירים את התערובת בחזרה אל תוך חצאי האננס להגשה.