ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב בצהריים (שני) לדברי מנהיג הציבור הליטאי הרב לנדו נגד לוחמי צה"ל בכלל וחובשי הכיפות הסרוגות בפרט.

"אני דוחה בתוקף את הדברים המזעזעים נגד לוחמי צה"ל מהציונות הדתית. לוחמי צה"ל, דתיים, חילונים וחרדים, עוזבים את ביתם, את עבודתם ואת משפחותיהם, ומסכנים את חייהם כדי להגן על מדינת ישראל, על אזרחיה ועל עם ישראל כולו.

הם ראויים להערכה עמוקה, להכרת הטוב ולגיבוי מלא מכל חלקי הציבור, ובוודאי גם מעולם התורה", דברי נתניהו.

אמש פורסמו דבריו של הרב דב לנדו שהביע עמדה תקיפה ויוצאת דופן נגד גורמים בממשלה ובציבור הדתי-לאומי הדוחפים לגיוס בני הישיבות לצה"ל.

"מה שלא יהיה כך? הגזירות הם ממישהו אחר. הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? מה אפשר... יש רשעים.. ומהחובשי כיפות סרוגות, שלא פחות מהם. אני מדבר על הכיפות הסרוגות שמחייבים ללכת, אם המדינה... אני הייתי שואל אותם, לשיטתייהו, אין להם שיטה בכלל, לשטותייהו, אם המדינה שולחת אנשים, חיילים, לשם כבוד המדינה, והורגים אנשים, גם זה מותר? רצח ממש. אז הם מסיתים לרצח, כך הם עושים. הם עושים מלחמות לא רק לשם הצלה, לשם כבוד המדינה".