מחר (שלישי) בחצות תיסגר ההרשמה לפריימריז במפלגת הציונות הדתית, שבהם יתמודדו המועמדים על מקומות ברשימת המפלגה לכנסת. את הרשימה יבחרו קרוב ל-200 חברי מרכז המפלגה.

עד כה הגישו את מועמדותם חברי הכנסת אוהד טל, צבי סוכות, מיכל וולדיגר, אורית סטרוק ושמחה רוטמן.

לצדם הגישו מועמדות גם איתן תם, חבר מועצת העיר ראש העין וחבר מרכז המפלגה; הרב שמואל ששון, רב גרעין הדר וחבר מרכז המפלגה; וצביקה וישנגרד, סגן ראש עיריית פתח תקווה וחבר מרכז המפלגה.

לערוץ 7 נודע ממספר מקורות בכירים במפלגה כי מנכ"ל מועצת יש"ע, עומר רחמים, צפוי אף הוא להתמודד בפריימריז. במקביל, במפלגה מופעלים לחצים על מנכ"ל המפלגה, יהודה ולד, להצטרף למרוץ.

הגשת המועמדויות תימשך עד מחר בחצות, ולאחר סגירת הרשימות יתברר באופן סופי מי יתמודדו בפריימריז על אמון חברי מרכז המפלגה.

בתוך כך, ועדת הבחירות של המפלגה השלימה את היערכותה לקראת יום ההצבעה, שייערך ביום ראשון הבא.

הוועדה הודיעה כי ההצבעה תתקיים בעיקרה באופן פיזי, לצד אפשרות מוגבלת להצבעה מרחוק במקרים חריגים, ובהם משרתי מילואים בעלי צו בתוקף, מאושפזים, מי שאינם יכולים להגיע מסיבות רפואיות ושוהים בחו"ל שהזמינו את נסיעתם מראש.

במסגרת ההיערכות יופעלו שתי קלפיות: קלפי במטה הבחירות באזור התעשייה חבל מודיעין בין השעות 08:00 ל-11:00 עבור מי שלא יוכלו להגיע להצבעה בערב, וקלפי מרכזית בירושלים בין השעות 16:30 ל-19:30.

לאחר סיום ההצבעה ייערכו ארוחת ערב, כינוס מרכז המפלגה ופרסום התוצאות.