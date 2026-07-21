שרת התחבורה וחברת הקבינט מירי רגב תקפה בריאיון לרדיו 103fm את יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט, וטענה כי אינו כשיר להנהיג את המדינה. במהלך השיחה התייחסה גם למשבר עם החרדים, לאפשרות להסלמה מול איראן ולהיערכות התעופה בישראל.

רגב אמרה כי היא "ממש לא יודעת מה קרה לגדי איזנקוט", והוסיפה: "הוא היה רמטכ"ל, הוא מבין שיש דברים שלא מדברים עליהם בתקשורת, פשוט צר לי על הדרך שבה מתנהל גדי איזנקוט ועל האמירות שהוא מדבר". לדבריה, התבטאויותיו בנוגע לעובדים פלסטינים ולהשוואה בין מנסור עבאס ליוסף חדאד מעידות על הידרדרות בשיח שלו.

בהתייחסה לסקרים המחמיאים לאיזנקוט אמרה כי אינה מתרשמת מהם, וטענה כי אין לו אפשרות להקים ממשלה ללא "האחים המוסלמים ובלי שמאל קיצוני". עוד הוסיפה כי הציבור צריך להכיר את עמדותיו ואת תפקודו של איזנקוט בקבינט, וטענה כי "לא מתאים להיות ראש ממשלה. אין לו את היכולות ואין לו את הכישורים לכך".

רגב דחתה גם טענות שלפיהן ראש הממשלה בנימין נתניהו תמך בעבר במדינה פלסטינית, ואמרה כי "בנימין נתניהו מעולם לא אמר שהוא בעד מדינה פלסטינית". לדבריה, ממשלות הימין פעלו לחיזוק ההתיישבות, בעוד שבממשלה שבה כיהן איזנקוט הופסקו, לטענתה, פרויקטים של תחבורה ותשתיות ביהודה ושומרון.

בסוגיית גיוס החרדים אמרה השרה כי חוק יסוד לימוד התורה הוא "חוק ערכי" שאינו כולל תמריצים או סנקציות. עוד טענה כי המשבר הנוכחי נוצר בעקבות היעדר חוק גיוס, והוסיפה כי לאחר הבחירות בכוונת הממשלה לקדם חוק גיוס.

בהתייחסות להיערכות בענף התעופה אמרה רגב כי בתום דיון מיוחד הוחלט שלא לבטל טיסות במהלך חודשי יולי, אוגוסט וספטמבר. לדבריה, השמיים יישארו פתוחים כל עוד לא תחול התרחבות של המערכה, וציינה כי נוספו מתדלקים בנתב"ג וכי חלקם נקלטו גם בבסיסי חיל האוויר.

בנוגע לאפשרות של הסלמה מול איראן אמרה רגב כי ישראל ערוכה לכל תרחיש וכי היא מקווה שאיראן לא תתקוף את ישראל. היא הוסיפה כי ישראל סבורה שאיראן אינה עומדת בהסכמים ואינה צפויה לוותר על תוכנית הגרעין או על שלוחותיה באזור, וציינה כי לא ניתן יהיה לאפשר איראן גרעינית או את המשך יכולת ירי הטילים הבליסטיים לעבר ישראל.