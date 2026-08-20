העיצומים שהובילו לכאוס בנמל התעופה בן-גוריון נועדו להתקיים יום קודם לכן במטרה לשבש את טיסתה של שרת התחבורה מירי רגב, כך חשפו בכירים ברשות שדות התעופה בשיחה עם חדשות 12.

לדברי הגורמים, יו"ר ועד העובדים פנחס עידן החליט להימנע משיבוש טיסתה של השרה לרבאט בירת מרוקו במועד המקורי, בעקבות הסיור המשותף שערכה בנתב"ג לצד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

עידן סבר כי גרימת מבוכה לראש הממשלה בנסיבות הללו תהיה צעד מופרז. עם זאת, לפי אותם בכירים, ניתנה הנחיה לפגוע בשינוע המזוודות בטיסתה של השרה. בפועל נרשם עיכוב קל בלבד, והטיסה יצאה לדרכה כסדרה.

האירועים בנמל התעופה הובילו לפנייה של חברי דירקטוריון, שביקשו לפתוח לדיון מחודש את ההחלטות שהתקבלו בשלושת החודשים האחרונים.

בין ההחלטות הללו נכללת הארכת כהונה חריגה של שנה נוספת שניתנה ליו"ר הוועד פנחס עידן ולאחיו מרדכי, על אף ששניהם כבר הגיעו לגיל פרישה.

יו"ר ועד העובדים ברשות שדות התעופה, פנחס עידן, מסר בתגובה לטענות: "מוטב כי אותם גורמים בכירים היו דואגים לפתור את המחסור בכוח האדם במקום להניח הנחות. לא היה ולא נברא".

בתוך כך, במשרד האוצר אומדים את עלות השביתה שהתקיימה היום בנמל התעופה בן גוריון בכ-30 מיליון שקלים.

החישוב מורכב מאובדן האגרות והעמלות שלא התקבלו בעקבות ביטול טיסות, מאובדן התוצר בעקבות ביטול ימי חופשה של ישראלים, מעיכוב בהגעת סחורות דרך האוויר ומשורה ארוכה של רכיבים נוספים.