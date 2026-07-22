הרב מנחם פרל ללא קרדיט

ראש מכון צומת הרב מנחם פרל מתייחס בראיון לערוץ 7 לסערה סביב התקן ה"גרמעלית" ודוחה את הביקורת שנמתחה עליו.

לדבריו, מדובר בפתרון הלכתי מצומצם שנועד לתת מענה למוגבלי הליכה במקרים של צורך ממשי, ואינו מהווה חלופה למעלית שבת. הרב הדגיש כי מטרת ההתקן היא להקל על מי שללא פתרון זה יתקשו לצאת מביתם במהלך השבת.

הרב פרל הסביר כי ה"גרמעלית" פועלת באמצעות לחצן מכני שאינו מחובר כלל למערכת החשמלית. מערכת אלקטרונית נפרדת סורקת אחת לכמה שניות את מצב הלחצן, ורק לאחר שהיא מזהה שינוי היא מפעילה את הלחיצה על כפתור המעלית. בשל אופן פעולתו, ההתקן מוגדר מבחינה הלכתית כפעולת גרמא.

לדבריו, השימוש במכשיר מוגבל למוגבלי הליכה שאין עבורם פתרון אחר. "בשום אופן זה לא בא להחליף את מעלית השבת", הדגיש הרב פרל, "כל עוד יש לאדם מעלית שבת או אפשרות לדאוג שתהיה מעלית שבת בבניין, אין לו היתר הלכתי להשתמש בדבר הזה. המכשיר מיועד אך ורק למוגבלי הליכה."

בהמשך התייחס הרב פרל גם ללעג שהופנה כלפי ההתקן ברשתות החברתיות. לדבריו, חלק ניכר מהביקורת נובע מחוסר היכרות הן עם אופן פעולתו של המנגנון והן עם יסודות ההיתר ההלכתי שעליהם הוא מבוסס. "גרמא נורא קשה לי להסביר לאדם שלא מרגיש מחויב לשמירת שבת", אמר. "יש פה שני דברים שאנשים לא הבינו: אחד, איך זה עובד, והשני הוא המהות של הגרמא."

לדבריו, ההלכה מבחינה בין פעולה ישירה לבין פעולה עקיפה, ובמצבים של צורך משמעותי ניתן להסתמך על היתר של גרמא. "כשמדובר בנכה שהשבת שלו תהיה מאוד לא נעימה, ההלכה מתירה להשתמש בדרך הזאת", הסביר. "פה האדם לוחץ על לחצן שהוא מכני לחלוטין, שאינו מחובר למערכת החשמלית, ויש מערכת נלווית שסורקת אחת לכמה שניות ומגיבה בהתאם."

עוד סיפר הרב פרל כי למרות ההתעניינות הרבה שעורר ההתקן, במכון צומת מקפידים שלא להפוך אותו לפתרון כללי. כדוגמה לכך חשף כי לאחרונה פנה אליהם אחד ממלונות היוקרה באילת בבקשה לרכוש מספר התקנים, אולם הבקשה נדחתה. "אמרתי להם שממש לא. המכשיר הזה מיועד למוגבלים שאין להם מעלית שבת. אתם כמלון מחויבים להפעיל מעלית שבת, ולכן אין שום סיבה להשתמש בו."

הרב פרל הוסיף כי פתרונות הגרמא של מכון צומת אינם מקובלים על כלל הציבור הדתי והחרדי. לדבריו, ישנם ציבורים שאינם מקבלים גם את השימוש במעליות שבת אוטומטיות, וממילא מתנגדים אף להתקן מסוג זה.

עם זאת, ציין כי מכון צומת נשען על פסיקותיהם של הרב יהושע נויבירט, הרב שלמה זלמן אוירבך והרב עובדיה יוסף, שתמכו בשימוש בהתקני גרמא במקרים המתאימים. "אני יודע שיש כאלה שמתנגדים", אמר, "אבל אני יודע שזה מאוד מקל על אותם מוגבלים, שבלי זה לא יכולים לצאת מהבית. לא רק כדי ללכת לבית הכנסת, אלא גם לצאת מהבית בכלל."