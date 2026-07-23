מגי טביבי שוברת את הצום ערוץ 14

מגישת ערוץ 14 מגי טביבי חתמה הערב (חמישי) את צום תשעה באב בשתיית כוס מים במהלך השידור. לפני שבירת הצום בחרה טביבי לפנות לצופים ולהעביר מסר מיוחד של אחדות.

בדבריה התייחסה המגישה למהותו של היום והזכירה את סיבת החורבן. טביבי אמרה, "צאת צום תשעה באב, היום בו אבלים על חורבן הבית שנחרב ברגע שוויתרנו זה על זה".

בהמשך דבריה הדגישה טביבי את הדרך לתיקון ולקירוב לבבות. היא הוסיפה כי "התיקון ביום כזה יבוא דווקא מהיכולת לראות גם את האחר כשהוא שונה, לא לשפוט לפי הכיפה, התפיסה או המראה, ולזכור שמעבר לכל החומות שבנינו בינינו גורל אחד, קושר את כולנו".