המילואימניק בקמפיין של סמוטריץ' ללא קרדיט

הפרשן הפוליטי עמית סגל מתח ביקורת על התנהלות צה"ל בעקבות ההחלטה להדיח חייל מילואים שפרסם סרטון תמיכה בשר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

לדבריו, בעבר היו מקרים נוספים של אנשי מילואים שהתבטאו בעניינים פוליטיים כשהם על מדים, מבלי שננקטו נגדם צעדים דומים.

סגל פרסם, בין היתר, תמונה מריאיון שהעניק רס"ן (מיל') שחר ורון מארגון "כתף אל כתף" לחדשות 12 כשהוא על מדים, וכן סרטון של סא"ל (מיל') אלי מאירי, סמח"ט שריון במילואים, שבו הופיע על מדים במסר פוליטי. לדבריו, מאירי אף משרת בחטיבה של אותו חייל שהודח.

לדבריו, "רק את הש"ג מענישים. מדוע?". עוד כתב, "למה מילואימניק יכול להשמיע מסרים פוליטיים ולהתראיין במדים ואחר כך להצטרף לרשימת בנט, אבל חייל פשוט שתומך בסמוטריץ' מודח?". הוא הוסיף כי "על הקמפיין הפוליטי של רשימת 'המילואימניקים' מתוך צה"ל בכלל אין טעם לדבר".

בהמשך הבהיר כי לדעתו אין לערב פוליטיקה בצה"ל. "לדעתי האישית צבא ההגנה לישראל הוא דבר קדוש ואסור לערב בו פוליטיקה, אני חושב שטוב עשה הצבא כשהדיח את החייל, למען יראו וייראו. אבל האיפה ואיפה מקוממת".

עוד כתב כי "הצבא עוד חייב לנו הסברים על המשך שירותם של מחוללי סרבנות", והוסיף, "שלא יתחיל עם חייל פשוט, יש מג"ד שר לשעבר שרץ לפוליטיקה ומצטלם תמיד עם מדים, ויש שלל דוגמאות. תהיו חכמים על חזקים, לא על חלשים".