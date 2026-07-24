שני גורמים איראניים אמרו הלילה (שישי) לעיתון "ניו יורק טיימס" כי כוחות הביטחון של איראן נערכים לאפשרות שהמלחמה תתרחב, במידה ונשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, יממש את איומיו לתקוף את הבירה טהרן ואת התשתיות החיוניות במדינה.

הגורמים האיראניים ציינו כי אם הדבר יתרחש, איראן תרחיב את הלחימה לזירה האזורית - בין היתר באמצעות תקיפות בתל אביב וסגירת מצר באב אל-מנדב על ידי המורדים החות'ים בתימן.

האיום האיראני מגיע לאחר שאתמול אמר טראמפ בריאיון לחדשות 12 כי הוא שוקל מתקפה מסיבית על איראן. טראמפ אמר לעיתונאי ברק רביד כי הוא מודע לכך שלהחלטה כזו יהיו השלכות משמעותיות, והדגיש כי טרם קיבל החלטה סופית.

"אני שוקל מתקפה מסיבית. גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר. אני קרוב לקבל החלטה. אנחנו ערוכים לכך באופן מלא", אמר טראמפ בריאיון הקצר. הוא הוסיף כי ישראל "תצטרף בתוך שתי דקות אם אבקש ממנה", אך הבהיר כי "אנחנו לא צריכים אף אחד" כדי לפתוח במבצע חדש נגד איראן.

ביום רביעי פרסם טראמפ הודעה חריפה שבה איים על איראן בתגובה צבאית לכל ירי לעבר כלי שיט במצר הורמוז: "מעתה ואילך, בכל פעם שהרפובליקה האסלאמית של איראן תירה לעבר כלי שיט במצר הורמוז - בין אם באמצעות טיל, רקטה, כטב"ם או כל אמצעי או נשק אחר - ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר אחד או תחנת כוח אחת, לרבות כאלה הממוקמים בסמוך לעיר הבירה טהרן או בתוכה".

בתוך כך, אתמול דווח כי במערכת הביטחון גוברת ההערכה שהמתיחות החריפה בין ארצות הברית לאיראן עלולה להתפתח בימים הקרובים לעימות רחב יותר, שעלול לכלול גם ירי לעבר שטח ישראל