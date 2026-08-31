נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בראיון לרשת "פוקס ניוז", ששודר הלילה (שני), כי אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני, והוסיף כי מניעת הישג זה מטהרן מצדיקה את המערכה האמריקנית נגד הרפובליקה האסלאמית.

"איראן היא נותנת החסות המובילה מספר אחת לטרור בעולם כולו, שמעתם את זה פעמים רבות. אסור שיהיה לה נשק גרעיני", אמר טראמפ. הוא ציין כי נשאל שוב ושוב האם פעולה צבאית נגד איראן הייתה הכרחית, וטען כי התשובה הופכת לברורה כאשר לוקחים בחשבון את האפשרות שטהרן תחזיק בנשק גרעיני.

"אנשים רבים אמרו לי: 'היית חייב לעשות את זה?' ואז אני אומר: 'אתם חושבים שזה בסדר שלאיראן יהיה נשק גרעיני?' נשק גרעיני הוא הרס המוני. קחו את מה שאתם רואים ותכפילו ב-100 וכולם אומרים לא".

טראמפ אמר כי המערכה האמריקנית נגד איראן הייתה אפקטיבית ביותר, תוך שהוא מצביע בפרט על המצור הימי ועל הצעדים הכלכליים שהוטלו על טהרן.

"המצור היה בלתי ייאמן. המכות הפיננסיות שאנחנו מנחיתים עליהם, אנחנו פוגעים בהם קשה מאוד. אף אחד מעולם לא חטף מכה כזו", דברי טראמפ. הוא אפיין את איראן כ"אומה כושלת" ואמר כי הוא מוכן לאפשר לאירועים לקבוע כיצד יסתיים העימות, במקום להתעקש על הסכם רשמי.

"ובנקודה הנכונה, או שאנחנו ננצח או שהם יעשו משהו. אבל לא אכפת לי לנצח, פשוט לנצח. אני לא צריך חתימה על פיסת נייר", ציין טראמפ.

הנשיא טען בנוסף כי היכולות הצבאיות של איראן נפגעו קשות. הוא הודה כי האיראנים הם "עם חזק" ו"אנשים חכמים", אך מתח ביקורת חריפה על הנהגת המדינה.

"הם רעים מאוד", אמר טראמפ, שהאשים את הרשויות באיראן באלימות נרחבת נגד מפגינים, והוסיף: "הם הרגו 52,000 מפגינים נכון ללפני שלושה חודשים. ולמרבה הצער, הם הוסיפו מספרים משמעותיים מאוד לרשימה הזו. אפילו אנשים שלא מפגינים, הם נכנסים לבתים שלהם, לוקחים אותם ויורים בהם".

הוא טען כי השגת נשק גרעיני על ידי איראן תביא לתוצאות הרסניות עבור ישראל והמזרח התיכון הרחב.

"אלה אנשים אלימים מאוד ורעים. ואם היה להם נשק גרעיני, ישראל הייתה נעלמת. אלמלא הייתי נשיא, ישראל הייתה נעלמת. לא הייתה ישראל כנראה ולא היה מזרח תיכון", אמר הנשיא.

טראמפ ציין כי הוא רואה באובדן התמיכה האזורית של איראן עניין משמעותי, שכן מדינות שנותרו בעבר ניטרליות היו עלולות לעמוד בפני איום אילו טהרן הייתה משיגה נשק גרעיני.

"חשבתי שזה דבר טוב מאוד כי הם איבדו את כל התמיכה שהייתה להם. הייתה להם כמות מסוימת של תמיכה. זה אומר שאם היה להם נשק גרעיני, הם היו משגרים אותו. אז אני חושב שהמזרח התיכון למעשה היה נעלם. אבל ישראל בהחלט הייתה נעלמת".

טראמפ הוסיף כי האיום היה עלול בסופו של דבר להתרחב אל מעבר לאזור.

"ואני מניח שאנחנו היינו הבאים בתור, או אירופה, או מקום אחר. אבל לא, אסור לתת להם להשיג נשק גרעיני. ולא יהיה להם נשק גרעיני".