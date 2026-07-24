לאחר הפיגוע הקשה שהתרחש הבוקר (שישי) סמוך לחוות גלעד, שבו נרצח בניהו מלט הי"ד ונפצעו נוספים, מתארים משתתפים בקבוצת המטיילים את השתלשלות האירועים וטוענים להתנהלות חמורה מצד הכוח הצבאי שהוזעק למקום.

לדבריהם, הטיול יצא מהר ברכה לפנות בוקר בהשתתפות כ-60 מטיילים, כשעמם שני מלווים חמושים בנשק ארוך ואזרחים נוספים שנשאו אקדחים. במהלך הדרך עצרה הקבוצה במעיין סמוך לרכס סלע.

לטענת המטיילים, סמוך לשעה 07:05 החלה התקרית הראשונה, כאשר מספר פלסטינים מהאזור הגיעו למקום, יידו אבנים ותקפו באלות. אחד המטיילים נפצע בפניו, והקבוצה נסוגה והמשיכה בצעידה לעבר חוות גלעד.

עוד טוענים המטיילים כי כשעה לאחר מכן, סמוך לשעה 08:05, החלה מתקפה נוספת מצד עשרות פלסטינים מהכפר תל, שהקיפו את הקבוצה משלושה כיוונים.

לדבריהם, אזרחים חמושים ביצעו ירי להגנה עצמית, אולם החייל הראשון שהגיע לזירה "סירב לירות", ובהמשך, גם לאחר הגעת כוחות נוספים, החיילים "לא עשו דבר וסירבו לבצע ירי".

לפי העדות, אנשי הביטחון האזרחיים מחוות גלעד ניסו להדוף את התוקפים וביצעו ירי באוויר, בעוד אזרחים נוספים ניסו לסייע בהגנה על הקבוצה.

לטענת המטיילים, במהלך העימות חטף אחד התוקפים, שתואר על ידם כשייח מהכפר, את נשקו של אחד מאנשי הביטחון האזרחיים, פתח באש, ורק לאחר מכן השיבו החיילים אש.

צילום: נדב גולדשטיין/TPS

צילום: נדב גולדשטיין/TPS

צילום: נדב גולדשטיין/TPS

צילום: נדב גולדשטיין/TPS

צילום: נדב גולדשטיין/TPS

צילום: מד"א

צילום: מד"א

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל

צילום: דובר צה"ל