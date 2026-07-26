לוחמי כיתת הכוננות של חוות גלעד ישתתפו בהלווייתו של רס"ן יובל עזרא הי"ד, שנרצח בפיגוע הירי ליד חוות גלעד.

רס"ן עזרא הי"ד, בן 27 מהרצליה, שימש מפקד סוללה בגדוד 411 של חטיבת האש בחיל התותחנים.

ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, ספד לו: "עם ישראל הוא עם אחד. רס"ן יובל עזרא הי"ד, קצין לוחם וגיבור, יצא להגן ומסר את חייו הקדושים על אדמת המולדת, בהגנה על אחיו. אנחנו כולנו משפחה אחת, ומכאן אני שולח את חיבוקו של כל השומרון וכל עם ישראל למשפחת עזרא, ומתפלל לנחמתה. יהי זכרו של יובל ברוך".

יובל התגורר בהרצליה עם ארוסתו תימור לביא, ולאחרונה הציע לה נישואין. השניים כבר קבעו את חתונתם ל-9 ביוני 2027, ובני משפחתו סיפרו, "הוא תכנן להקים משפחה ולהשתחרר מהצבא".

עזרא התגייס לחיל התותחנים בשנת 2017 ולאורך שירותו מילא תפקידי פיקוד. בעת נפילתו שירת כמפקד סוללה בגדוד 411 בחטיבת האש 282, ובספטמבר הקרוב היה אמור להתחיל תפקיד כסגן מפקד גדוד.

אימו סיפרה כי הקשר עם החיילים היה חלק מרכזי בחייו, "הקשר עם החיילים והיכולת להשפיע עליהם, לעזור להם ולהיות בשבילם - זו הייתה האהבה שלו כמפקד. הוא אהב לקחת חיילים בתחילת דרכם בצבא ולעשות מהם לוחמים, ובזכותו רבים המשיכו לפיקוד ולקצינים".

מאז נפילתו, מספרים בני המשפחה, הטלפון אינו מפסיק לקבל הודעות מחיילים ששירתו תחת פיקודו. טניה סיפרה, "מיום שישי, אחרי שנרצח, אנחנו מקבלים מאות הודעות של חיילים שלו שמספרים איזה מפקד היה עבורם ואיזה לוחם הוא היה. את החיילים שלו הוא ראה כמו ילדים שלו".

יובל סיים תואר ראשון במסגרת המכללה לפיקוד טקטי ולפני שנתיים החל בתפקיד מפקד פלוגה. בני המשפחה סיפרו כי אהב את שירותו במיוחד כאשר היה במגע ישיר עם החיילים ויכול היה להשפיע עליהם.

ב-7 באוקטובר לחם עזרא בבארי, ובהמשך השתתף בלחימה במסגרת התמרון בעזה ובגזרות נוספות. אימו סיפרה כי נהגה לומר לו, "יובל, עיניים בגב", והוא היה משיב לה, "יהיה בסדר, אימא. חיילים הם שמגינים על האזרחים. אם מישהו צריך למות קודם זה אנחנו".