אימו של רס"ן יובל עזרא, שנפל בפיגוע בשומרון, בהספד קורע לב לבנה: כותבת לך, ולעולם כבר לא א

רס"ן יובל עזרא הי"ד מהרצליה שנרצח בפיגוע ליד חוות גלעד ביום שישי מובא הערב (ראשון) למנוחות בבית העלמין הצבאי בבית דגן.

אימו של יובל ספדה לו: "יובלוש שלי, לא מאמינה שאני יושבת וכותבת לך. החיוך התמידי שלא ירד משפתך, אין אחד שלא התאהב בך מיד, נגעת בכל כך הרבה אנשים, השפעת ואהבת את זה כל כך. אתה בלב שלנו לעולם, נפרדנו בשורא, נישקתי אותך, אני אוהבת אותך ילד שלי. תודה".

ארוסתו תימור נפרדה "אהוב שלי, היית כל העולם שלי ואני הייתי כל העולם שלך, אני רוצה להגיד לך תודה. תודה על השנים הכי יפות שנתת לי. תודה שהיית הבן הכי טוב להורים שלך, שזה מה שגרם לי להתאהב בך. כולם אהבו אותך, אתה יודע את זה. זוכרת שראיתי אותך בפעם הראשונה בשבטה, כשיצאתי לקורס מפקדים ואתה היית המפלג שלי. ראיתי אותך ואמרתי 'וואו'. היית מגיע לשמירות, היית יושב איתי עד 6 בבוקר. תראה כמה אנשים אוהבים אותך".

אחיו של יובל, אריאל, ספד: "היינו כמו אחים תאומים, הוא היה החבר הכי טוב בעולם. הוא מושא הגאווה של הבית. גיבור ישראל, מודל לחיקוי. כמות האנשים שיש פה מוכיחה את שכבר ידענו".

אחותו נפרדה: "יובל אחי הקטן, אין מספיק מילים. קשה לי לדבר כאילו שאינך כבר, אתה האבדה הגדלה של העולם הזה. רשימה גודלה של אנשים עוד ידברו עליך. אתה היית מלאך כבר בחייך, איש של אנשים ואדם שכולו טוב. תקופה ארוכה ולא מבוטלת מחייך היית שלנו ושל הצבא, של החיילים שלך, זו הייתה המהות וזה היה האדם שהיית".