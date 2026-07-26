צה"ל תקף במרכז רצועת עזה אתמול וחיסל את המחבל המאם עיד, מפקד חוליית הכטב"מים בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס במחנות המרכז.

במסגרת תפקידו, עיד היה אחראי על ייצור הכטב"מים שנועדו לפגיעה באזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

בצה"ל מציינים כי "עיד שימש בעברו כמפקד חוליית הרחפנים במחנות המרכז, ולקח חלק במתווי טרור שבוצעו נגד כוחות צה"ל בזירה האווירית.

בעת האחרונה, עיד ניסה לפעול לשיקום המערך האווירי של ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה של הסכם הפסקת האש", הוסיף.

הבוקר פורסם כי בשבוע שעבר תקף הצבא בצפון רצועת עזה, וחיסל את המחבל פארס אלמצרי, ראש מדור במטה הייצור של ארגון הטרור חמאס.

אלמצרי פעל לייצור אמצעי לחימה כחלק מניסיונות השיקום של ארגון הטרור חמאס ותוך הפרת הסכם הפסקת האש.

בתקיפה נוספת בצפון הרצועה צה"ל חיסל את מחמד אבו שכיאן, מחבל נוח'בה מארגון הטרור חמאס.

שני המחבלים פעלו בעת האחרונה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל וחוסלו להסרת האיום.