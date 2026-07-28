חיל האוויר יירט הבוקר (שלישי) כלי טיס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. כך נמסר מדובר צה"ל.

עוד נמסר כי כלי הטיס לא חצה לשטח הארץ וכי מקור השיגור בבדיקה. לא הופעלו התרעות על פי מדיניות.

אתמול (שני) בבוקר יירט צה"ל שני כטב"מים באזור גבול ירדן לאחר שזוהו על ידי כוחות הביטחון. כלי הטיס לא הצליחו לחדור לשטח ישראל.

מדובר צה"ל נמסר כי מקור השיגור מצוי בבדיקה וכי לא הופעלו התרעות בשל זיהוי הכטב"מים.

מפרטים ראשונים עולה כי היירוט התבצע סמוך לגבול באזור ים המלח.

לפני שבוע חיל האוויר ירט כטב"ם סמוך לגבול סוריה. למרות שחלף מאז שבוע, בצה"ל עדיין לא יודעים לקבוע מהיכן שוגר הכלי ומי היה בארגון שעומד מאחורי השיגור.

ההערכה במערכת הביטחון היא שמדובר בירי של מיליציות באזור.