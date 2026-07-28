שרת המשפטים לשעבר איילת שקד הגיעה הבוקר (שלישי) למסור עדות פתוחה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, במסגרת חקירת פרשת "נווה צדק".

מהמשטרה נמסר כי הפרשה עוסקת לכאורה ביחסי "תן וקח" ששררו בין יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר, עו"ד אפי נווה, לבין השופט איתן אורנשטיין.

לפי החשד, במסגרת אותם יחסים תמך נווה במינויו של השופט אורנשטיין לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. במשטרה ציינו כי החקירה נמשכת ומלווה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה.

השופט אורנשטיין נחקר בעבר בחשד למתן שוחד לראש לשכת עורכי הדין דאז, אפי נוה, שגם הוא חשוד בפרשה. במשטרה טענו אז כי שיקוליה של שקד במינויו לא היו נקיים ולכן יש לחקור אותה באזהרה.

מינויו של אורנשטיין נעשה על ידי נשיאת בית המשפט העליון לשעבר מרים נאור ז"ל ועל ידי השרה שקד, בהתאם להמלצת ועדת האיתור שכללה את השופט יצחק עמית ומנהל בתי המשפט.