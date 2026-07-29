לא מפחד ליפול

הזמר והיוצר אמיר דדון משחרר את אלבומו החדש, "ביום הכי יפה", הכולל עשרה שירים חדשים.

קדמו לצאתו הסינגלים "עפיפונים" ו"רחובות ריקים", שהעניקו הצצה ראשונה לכיוון המוזיקלי של האלבום.

האלבום נוצר בשיתוף הפעולה של דדון עם אבי אוחיון ומתן דרור. לדברי היוצרים, השירים היו מוכנים במשך תקופה ארוכה, אולם הם בחרו להמתין עם הוצאתם בשל המציאות בישראל מאז פרוץ המלחמה.

לדברי דדון, האלבום מבטא מסע אישי ומקצועי של התבוננות, השלמה והתפתחות: "עם הזמן אני מבין שהמסע של יצירת האלבום והתוצאה שלו משקפים באופן מסוים את המסע שלי האישי בקריירה ובכלל - מחשבות על השלמה, מצב כזה של התבוננות. לאהוב חלקים בך, להודות ולקבל את המגרעות שלך".

הוא סיפר כי במהלך העבודה על האלבום עסק גם בלמידה על תהליכי ההתפתחות של אמנים ויוצרים בעולם, והוסיף כי בסופו של דבר בחר בדרך האמנותית שנכונה עבורו.

האלבום החדש כולל עשרה שירים, ובמרכזו שיר הנושא "ביום הכי יפה", המציג קו אישי וחשוף יותר ביצירתו של דדון. השיר עוסק בתחושות של שבריריות, געגוע, חיפוש אחר שייכות וניסיון למצוא תקווה גם ברגעים מורכבים.

שיר בולט נוסף באלבום הוא "לא מפחד ליפול", שמציג מסר של התמודדות, קבלה והתבוננות על החיים. דרך דימויים של עלייה, נפילה וחיפוש משמעות, השיר עוסק בבחירה להמשיך קדימה למרות החששות, ובהבנה שהזמן ממשיך לנוע ושיש להעז גם במחיר של כישלון.