מרד בגבעתי: עשרות לוחמים נטשו את בסיס שדה תימן | תיעוד

חיילים מחטיבת גבעתי המוצבים בבסיס שדה תימן פתחו היום (חמישי) במחאה ועזבו את הבסיס, לאחר שלטענתם מפקד הגדוד הורה להרוס את פינת הזיכרון של הגדוד.

הלוחמים, שירדו בימים האחרונים מלבנון, הניחו את נשקם במחאה לאחר שהתבקשו, לדבריהם, להרוס את הפינה שבה הוצבו דגלים ופריטי זיכרון לנופלים.

בהודעה ששלח מג"ד צבר, מנחם, להורי החיילים, הוא כתב כי החליט לשבור שלטי עץ של "שטן", "מלאך המוות" ודמויות נוספות, שלדבריו מייצגות "משחקי פז"ם" שבמסגרתם חיילים נפגעים מאלימות ומהשפלות. עוד כתב כי את יתר השלטים החליט להוציא מהפלוגות, למעט מספר מצומצם, מתוך הבנת ערכם הסנטימנטלי.

המג"ד הדגיש, "אין שום קשר בין השלטים לבין חללי הגדוד או פינות זיכרון וזאת בניגוד הנטען בחלק מכלי התקשורת". עוד הוסיף כי רבים מהלוחמים שעזבו את הבסיס והותירו את נשקם עשו זאת, לדבריו, "מתוך לחץ חברתי שלילי ולא מתוך שיקול דעת".

לדבריו, כדי לאפשר לחיילים לשוב לשירות, הוחלט לאפשר להם לחזור לבסיס עד השעה 16:00. "מי שיגיע, נדע להכיל אותו. מי שיחליט שלא להגיע, יצטרך לתת על כך את הדין", כתב המג"ד, וביקש מההורים להשפיע על קבלת ההחלטות של בניהם.

מצה"ל נמסר כי החיילים יצאו מהבסיס ללא אישור מפקדיהם, לאחר שהתבקשו להסיר שלטים "הקשורים באירועים א-נורמטיביים". עוד נמסר כי האירוע מתוחקר ומטופל, וכי הוא "אינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל ועם המצופה מחייליו".