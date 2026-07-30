מפקד חטיבת גבעתי, אל"ם נתנאל שמכה, פרסם היום (חמישי) איגרת ללוחמי ומפקדי החטיבה בעקבות המרד של לוחמי גדוד צבר שעזבו מוקדם יותר היום את בסיס שדה תימן במחאה על החלטת מפקד הגדוד להסיר שלטים מהפלוגות.

באיגרת הדגיש כי לצד ההערכה הרבה ללוחמי החטיבה על פועלם במלחמה, מדובר באירוע חמור שאינו מקובל בצה"ל.

לדברי שמכה, "ערכים אינם נמדדים רק בשדה הקרב. הם נבחנים בכל יום מחדש, גם בשגרה וגם ברגעים שבהם אין אש מסביב". הוא שיבח את לוחמי החטיבה על לחימתם בגזרות השונות ועל רוח הלחימה, הרעות והאחריות שהפגינו במהלך המלחמה.

עם זאת, המח"ט הבהיר כי "דווקא מתוך ההערכה וההוקרה העמוקה הזו, האירוע המשמעתי שהתרחש כעת בגדוד צבר הוא אירוע חמור, שאין לו מקום בצה"ל בכלל ובחטיבת גבעתי בפרט".

עוד כתב כי אין הפרדה בין הערכים המנחים את הלוחמים בשדה הקרב לבין ההתנהלות בשגרה, וכי בצה"ל "אין מקום לפגיעה במשמעת, בסמכות המפקדים או בנורמות הבסיסיות שעליהן נשען הכוח הלוחם שלנו".

לדברי המח"ט, האירוע יטופל "במלוא הרצינות" על ידי המפקדים, מתוך אחריות ודאגה לחיילים, אך גם מתוך מחויבות להציב "רף ברור ובלתי מתפשר". הוא הוסיף כי עוצמתה של חטיבת גבעתי נשענת על מקצועיות, רעות, משמעת ואמון בין המפקדים ללוחמים, "ועל אלה לא מתפשרים, לא בלחימה ולא בשגרה".

אגרת המח"ט צילום: דובר צה"ל

מוקדם יותר דווח כי לוחמי גדוד צבר עזבו את בסיס שדה תימן לאחר שלטענתם נדרשו להרוס את פינת הזיכרון של הגדוד.

מנגד, מג"ד צבר הבהיר בהודעה להורי החיילים כי ההנחיה עסקה בהחלטתו לשבור שלטי עץ של "שטן", "מלאך המוות" ודמויות נוספות, שלדבריו מייצגות "משחקי פז"ם" שבמסגרתם חיילים נפגעים מאלימות ומהשפלות. עוד כתב כי את יתר השלטים החליט להוציא מהפלוגות, למעט מספר מצומצם, מתוך הבנת ערכם הסנטימנטלי.

המג"ד הדגיש, "אין שום קשר בין השלטים לבין חללי הגדוד או פינות זיכרון וזאת בניגוד הנטען בחלק מכלי התקשורת". עוד הוסיף כי רבים מהלוחמים שעזבו את הבסיס והותירו את נשקם עשו זאת, לדבריו, "מתוך לחץ חברתי שלילי ולא מתוך שיקול דעת".

לדבריו, כדי לאפשר לחיילים לשוב לשירות, הוחלט לאפשר להם לחזור לבסיס עד השעה 16:00. "מי שיגיע, נדע להכיל אותו. מי שיחליט שלא להגיע, יצטרך לתת על כך את הדין", כתב המג"ד, וביקש מההורים להשפיע על קבלת ההחלטות של בניהם.

בהמשך עדכן גורם צבאי בכיר כי חלה חזרה משמעותית של החיילים לבסיס. לדבריו, בזמן הקרוב ייערך מסדר שבמסגרתו תתברר תמונת המצב המלאה ומספר החיילים ששבו.