תפיסת החייל והנשק דוברות המשטרה

שוטרי המחוז הצפוני עצרו היום (חמישי) חייל צה"ל וקטין בן 14 בחשד לביצוע ירי בשטח פתוח סמוך לאזור התעשייה בכפר כנא. השניים נעצרו לאחר שכוחות משטרה שהיו בפעילות באזור שמעו קולות ירי והחלו בסריקות.

לפי המשטרה, הכוחות נפרסו בצירי התנועה הסמוכים ותוך זמן קצר איתרו רכב שטח שיצא מהמקום שבו נשמע הירי.

השוטרים עצרו את נהג הרכב, שלצדו ישב הקטין, ובסמוך להם אותרו נשק מסוג M16 וראיות שונות שלדברי המשטרה מצביעות על שימוש שנעשה בנשק.

בבירור זהותו של החשוד הבגיר עלה כי מדובר בחייל צה"ל, וכי הנשק שנתפס הוא נשקו האישי במסגרת שירותו הצבאי. בעקבות הממצאים הוזעקו למקום חוקרי המשטרה הצבאית החוקרת, והם ימשיכו את הטיפול במקרה.

מהמשטרה נמסר כי היא תמשיך לפעול "בנחישות ובאפס סובלנות" נגד אירועי ירי, וקראה לצה"ל למצות את הדין עם חיילים שלדבריה מנצלים את גישתם לנשק ופוגעים בתחושת הביטחון של הציבור.