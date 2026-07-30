צור משלו - אורית איזק | Orit Izak

הזמרת והיוצרת אורית איזק משיקה את "צור משלו", לחן חדש ומקורי לפיוט השבת המוכר, ופותחת באופן רשמי את קריירת הסולו שלה. את השיר הלחינה איזק, בעוד על ההפקה המוזיקלית חתום מושיק לנדאו.

לדברי איזק, השיר נולד מתוך התבוננות בשולחן השבת ובתחושות של שייכות ובדידות, במיוחד בקרב צעירים הנמצאים בתקופת חיפוש זוגיות.

"איפה את או אתה שבת?" היא שאלה שמלווה רבים מדי שבוע, והניגון, לדבריה, מעניק כוח להמשיך במסע גם כשהתשובות אינן פשוטות.

איזק שימשה כסולנית וממקימות להקת "אחותי", שנחשבת לחלוצה בתחום השירה הנשית בציונות הדתית. כעת היא יוצאת לדרך עצמאית עם חומרים מקוריים ואישיים, מתוך רצון להגיע לקהל רחב ומגוון.