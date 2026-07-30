החלום המפתיע של מידד טסה

הזמר מידד טסה חשף השבוע בריאיון באולפן ערוץ 7 כי היעד הגדול שהוא מציב לעצמו אינו קשור לקריירה המוזיקלית, אלא לעולם התורה.

לדבריו, בעוד חמש שנים הוא מקווה להיות אברך בכולל, למסור שיעורי תורה ולהמשיך לחזק את הציבור.

בסיום הריאיון נשאל טסה היכן היה רוצה לראות את עצמו בעוד חמש שנים. "וואו, בכולל, מוסר שיעורים, מחזק את הרבים, וגם שר בהופעות", השיב.

כשנשאל אם הוא רואה את עצמו קודם כול כאברך שיושב ולומד, השיב, "בטח, כי תורה זה חיים, זה קודם כל. אחרי שיש לך את זה, אפשר לדבר על החלום השני".

טסה הגיע לאולפן ערוץ 7 לרגל צאת השיר החדש "כולי תפילה", שאותו הוא מבצע יחד עם עדן חסון. מאחורי שיתוף הפעולה עומדת היכרות שהחלה שנים קודם לכן, כאשר השניים למדו יחד בבית הספר חורב, הרבה לפני שחסון הפך לאחד הזמרים הבולטים בישראל.

טסה זוכר את חסון כתלמיד מופנם, חרוץ ובעל מידות טובות, אך באותן שנים לדבריו איש מחבריהם לא ידע שהוא שר. טסה עצמו כבר היה ילד פלא והסולן הקבוע, ואף נותרה לדבריו תמונה שבה הוא מופיע כסולן במקהלת בית הספר לצד חסון.

לדבריו, רק בגיל 15 שמע מחבר כי חסון פתח אולפן הקלטות. "אמרתי, באמת? פתח אולפן? מה הקשר? איך זה יכול להיות?", סיפר טסה, שהודה כי בתחילה לא ייחס לכך חשיבות מיוחדת.

המבט שלו השתנה כאשר שמע את השיר הראשון שהוציא חסון. "כששמעתי את השיר הזה כבר אמרתי, זה נשמע משהו מיוחד מאוד, זה הולך להיות משהו טוב", סיפר, אך למרות ההתרשמות, במשך שנים ארוכות לא התקיים בין השניים קשר.

איציק ברנדויין מארח את מידד טסה

הקשר חודש רק לפני כשנה, כאשר טסה קיבל הצעה להצטרף להופעת הסליחות של חסון בבריכת הסולטן. הוא הופתע לגלות כי חברו לשעבר לספסל הלימודים עקב במשך השנים אחר פעילותו המוזיקלית והכיר היטב את הקריירה שלו.

"הוא אמר לי, 'תשמע, אני מחזיק ממך כאמן גדול ואני רוצה שתופיע איתי בבריכת הסולטן'", סיפר טסה. לדבריו, חסון אף גילה לו כי העובדה שראה אותו שר ומתפרסם כבר בתקופת הלימודים הייתה בין הדברים שגרמו לו לרצות להיכנס בעצמו לעולם המוזיקה.

בסופו של דבר ההופעה המשותפת לא יצאה לפועל, משום שבאותו ערב היה טסה מחויב להופיע בחתונה. לדבריו, הצדדים ניסו להגיע להסדר שבמסגרתו יופיע בחלק מהאירוע ולאחר מכן יגיע לבריכת הסולטן, אולם בעל האירוע סירב והרעיון ירד מן הפרק.

כעבור מספר חודשים, בזמן שישב עם ילדיו במסעדה בצהרי היום, הופיע על מסך הטלפון שלו שמו של עדן חסון. חסון שאל אותו אם ירצה להקליט דואט והזמין אותו להגיע לביתו כבר באותו ערב כדי להקליט סקיצות לשני שירים ולבדוק לאיזה מהם נוצר החיבור המתאים.

טסה הגיע לביתו של חסון בסביבות השעה 23:00, והשניים הקליטו את שני השירים. מיד כששמע את "כולי תפילה" הוא היה משוכנע שזה השיר הנכון עבורם ואמר לחסון: "זה להיט. חובה לעשות את השיר הזה".

לכתבה המלאה