איתמר פליישמן התנצל בפני לפיד ערוץ 14

איתמר פליישמן התנצל הערב (חמישי) בשידור חי בתוכנית "הפטריוטים", לאחר שקיבל מכתב התראה לפני תביעה מטעמו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד.

פליישמן הבהיר כי הוא אינו סבור שלפיד הוא נאצי, ואמר כי עצם השימוש בהשוואה היה שגוי. "אני לא חושב שיאיר לפיד הוא נאצי, חס וחלילה", אמר.

בהמשך הוסיף, "זה שבכלל ערבתי אותו עם נאצים, וזה נכון לדעתי על כל יהודי, זה היה פסול ואני מתנצל על זה". עוד אמר כי "חזרה בתשובה מחייבת גם קבלה לעתיד", והתחייב שלא להשתמש עוד בהשוואות מסוג זה כלפי יהודים.

מוקדם יותר היום לפיד שיגר באמצעות עורכי דינו מכתבי התראה לפני תביעה לבעלים של ערוץ 14 יצחק מירילשווילי ולפאנליסטים פליישמן ודניאל כהן.

במכתב המופנה למירילשוילי ולפליישמן נטען כי במהלך תוכנית "הפטריוטים" כינה פליישמן את לפיד "עוזר לנאצים", וכי למרות הסתייגות חלקית של אחד המשתתפים, יתר חברי הפאנל, ובהם המנחה ינון מגל, לא הסתייגו מהאמירה. עוד נטען כי הדברים חצו "קו אדום", במיוחד נוכח היותו של לפיד בנו של ניצול שואה.

במכתב נוסף, שהופנה לדניאל כהן, נטען כי כינה את לפיד "יודונאצי" וסירב לחזור בו גם לאחר שהתבקש לעשות כן במהלך השידור.

לטענת לפיד, מדובר בביטוי המהווה לשון הרע חמורה, תוך הסתמכות על פסיקות של בית המשפט העליון ובתי משפט נוספים שקבעו כי השוואת אדם לנאצי או שימוש בביטויים דומים אינם חוסים תחת הגנות חוק איסור לשון הרע.

במסגרת מכתבי ההתראה דורש לפיד כי בתוכנית הקרובה של "הפטריוטים" תפורסם התנצלות פומבית, וכי פליישמן ודניאל כהן יפרסמו גם הם התנצלות בנוסח שנקבע במכתבים. עוד נכתב כי אם הדרישות לא ייענו, תוגש נגדם תביעת לשון הרע.