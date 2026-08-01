יהושע שרמן, אביו של יהודה שמואל שרמן הי"ד, פרסם תגובה חריפה לטורו של נחום ברנע ב"ידיעות אחרונות", שבו התייחס לרצח בנו. "לא חקרת, לא ביררת - פשוט כתבת", כתב שרמן, והציג לדבריו את "העובדות מול הסילופים".

שרמן התייחס תחילה לטענתו של ברנע כי נסיבות הרצח "היו שנויות במחלוקת". לדבריו, "לא נחום, הנסיבות מעולם לא היו במחלוקת, אולי אצלך הן היו במחלוקת. כולנו ידענו שמדובר ברצח מהרגע הראשון".

הוא טען כי כבר בזירת האירוע אמר המחבל לבנו דניאל, שהיה במקום, כי פגע בהם בכוונה ואף הביע שמחה על הרצח: "המחבל אמר לדניאל בשטח שהוא התנגש בהם בכוונה ושמח שיהודה נרצח, כן היה צורך להמתין לחקירה של המחבל עד שהודה שהוא ביצע פיגוע שבו נרצח יהודה".

בהמשך מתח שרמן ביקורת על תיאורו של בנו כ"נער גבעות". לדבריו, מדובר בביטוי מזלזל כלפי נערי החוות וההתיישבות: "נערי החוות והגבעות הללו שאתה מזלזל בהם הם מלח הארץ הם נערי חוות. הם והחוואים שאיתם מתיישבים במקומות הכי קשים, קמים בוקר בוקר לרעות את הצאן, לגדל חקלאות עברית ולבנות. אתה יכול להמשיך לזלזל, אנחנו יודעים מה הנוער הזה שווה".

שרמן השיב גם להתייחסות של ברנע לכך שבנו נהג בשבת. לדבריו, יהודה, כמו אנשי החוות האחרים, פעל במסגרת משימות ביטחוניות שנעשו בהיתר רבנים: "למה שמת סימן קריאה נחום? הפכת להיות דיין? רב? יהודה כמו כל שאר אנשי החוות קיבלו היתר מרבנים גדולים לבצע פעולות ביטחון הכרחיות בשבת כדי להגן על עצמם. הסיור הזה היה תחת היתר רבנים".

בהמשך התייחס שרמן להגדרת חוות "שובה ישראל" כ"חווה בלתי מורשית". לדבריו, החווה מאושרת וממוקמת בתחום השיפוט של היישוב המתחדש חומש: "חוות שובה ישראל היא חווה מאושרת וממוקמת בתוך שטח השיפוט של הישוב המתחדש חומש. אתה מעולם לא דיברת איתנו כדי להבין האם יש לה אישור או אין לה אישור. אבל כתבת למאות אלפי קוראיך גיבוב של שטויות. חבל".

עוד מתח שרמן ביקורת על התיאור שלפיו "מכונית פלסטינית התנגשה בטרקטורון אולי בזדון". לדבריו, לא מדובר היה במכונית אלא בטנדר גדול, וההגדרה "אולי בזדון" אינה עולה בקנה אחד עם ממצאי מערכת הביטחון: "פתאום אתה כבר לא מאמין לצה"ל? לשב"כ? לכוחות הבטחון שקבעו גם קבעו שמדובר בזדון. תקרא את כתב האישום נחום. זה כתוב שם שחור על גבי לבן".

לבסוף התייחס לטענתו של ברנע כי רק לאחר לחץ ציבורי הוגדר האירוע כפיגוע. שרמן השיב כי המשפחה אכן הפעילה לחץ כדי שהאמת תצא לאור וכדי שהמחבל ייעצר: "עכשיו אנחנו לוחצים כדי שיהרסו את הבית שלו".

את דבריו חתם במסר אישי לברנע: "בשיחת טלפון קטנה היינו יכולים להסביר לך בדיוק מה הסיפור, אבל בחרת בפסקה אחת, לכתוב שטויות. אבל יהודה שלנו ייזכר לדורי דורות. נמשיך ונבנה, נתפתח הלאה, נצמח ונפרח בכל מרחבי יהודה ושומרון כולל בשטחים הפתוחים בשטחי A ו-B . עם הטור שלך נחום, יעטפו מחר דגים. שבוע טוב".