מאז הטבח הנורא בשמחת תורה המכונה בשבעה באוקטובר, כאשר תוצאותיהם של הסכמי אוסלו וההתנתקות התפוצצו בקול רעש גדול, מעלים הצעות כאלו ואחרות על השלטון הרצוי בחבל עזה, אחרי סיום המלחמה.

לאורך כל התקופה, ממשלת ישראל מעולם לא הכריזה כי בכוונתה להחזיר את שלטונה של מדינת ישראל למקום, ולהקים שם ישובים, כפי שהיה עד הסכמי אוסלו וההתנתקות. אמנם היו ארגונים אזרחיים שרצו לקדם את החזרת ההתיישבות היהודית לחבל עזה, והיו גם חברי כנסת ושרים שהגיעו לכינוסים שקראו לעשות זאת, אך ראש הממשלה הבהיר שזו איננה המדיניות שלו. הוא חפש, ועדיין מחפש, מי שיקח את השלטון בחבל עזה. לא מדינת ישראל, וגם לא החמאס, אלא גורם שלישי.

לאורך תקופה משמעותית ניסו למצוא מדינה שלישית שתשלוט בעזה, כאשר המדינה המדוברת ביותר היא מצרים.

כעת עומדת על הפרק ההצעה להמליך בעזה 'מועצת שלום' בינלאומית. כאשר כולנו עוצמים את עינינו מלשאול מה יקרה אחרי תקופת שלטונה שם.

לתחושתי, מדובר בעיוורון מדיני, שמי יודע מה תהיה אחריתו. לא רק בגלל סופו, אלא גם ובעיקר תוך כדי שלטונה של מדינה שלישית, או של 'מועצת השלום'.

הרי ברור לכל, שהטרור ימשיך מעזה. יש שם אוכלוסייה גדולה המרגישה שקיומה של מדינת ישראל היא האסון - הנקבה - שלה, והיא תמשיך במלחמת חורמה נגד מדינת ישראל.

אם עד כה תגובות צה"ל היו נגד החמאס, הרי כעת, כאשר תשלוט שם מדינה שלישית או 'מועצת השלום', תגובות צה"ל בעל כורחנו, יהיו נגד שלטונה של אותה מדינה או נגד מועצת השלום הבינלאומית, ופגיעה בצבאה, בסמכותה, בשלטונה, ובכבודה.

מה המחיר של דבר כזה?

נקח רק לצורך הדוגמא את האפשרות שמצרים תשלוט בעזה. האם מישהו מעלה בדעתו, שאלו שספקו נשק לחמאס, כעת ימנעו מתושבי עזה לעשות פיגועים?. במקרה כזה, תגובה של צה"ל בעזה, תביא לביטול הסכם השלום עם מצרים. האם מדינת ישראל תהיה מסוגלת לעשות זאת?

לחלופין, אם מועצת השלום הבינלאומית תשלוט בעזה, מלחמה מול הטרור שיצא משם, משמעותה מלחמה נגד 'מועצת השלום הבינלאומית', והסתכסכות עם מדינות רבות בעולם. האם נוכל במחיר הזה?

המשמעות של גורם שלישי שישלוט בעזה, שמדינת ישראל תהיה מאוד מוגבלת ביכולת התגובות לטרור שיצא מהמקום. כל תגובה שלנו תגרור השלכות בינלאומיות משמעותיות, ולפני כל חיסולו של כל מחבל, נשקול שיקולים מדיניים רחבים מאוד. האם אנו יכולים להבין את עוצמת סירוסו של צה"ל?

זה הרבה יותר גרוע משלטון החמאס, שנגדו אנו יכולים להילחם הרבה יותר בקלות.

המסקנה מכל זה, להפסיק להתחמק מהאמת האלוקית הפשוטה, כי הדרך הנכונה לחיות בארץ, לבחור בחיים, הוא לחזור ליסוד, שארץ ישראל שייכת לעם ישראל.

כותב הנביא ירמיהו:

הַצִּיבִי לָךְ צִיֻּנִים, שִׂמִי לָךְ תַּמְרוּרִים, שִׁתִי לִבֵּךְ לַמְסִלָּה דֶּרֶךְ הָלָכְתְּ. שׁוּבִי בְּתוּלַת יִשְׂרָאֵל, שֻׁבִי אֶל עָרַיִךְ אֵלֶּה: עַד מָתַי תִּתְחַמָּקִין הַבַּת הַשּׁוֹבֵבָה".

כל הדרכים האחרות שניסו להתחמק מהיעוד האלוקי של חבל עזה, נכשלו, והתחמקותנו הנוכחית, אפילו בדרך הטבע, רק תביא עלינו צרות נוספות.

ה"פיתרון" הכי טוב לעזה הוא מה שהקב"ה מועיד לנו. הוא לא רק מצווה אלא גם ההחלטה המדינית והביטחונית הטובה ביותר.

רְאֵה נָתַתִּי לְפָנֶיךָ הַיּוֹם אֶת הַחַיִּים וְאֶת הַטּוֹב וְאֶת הַמָּוֶת וְאֶת הָרָע... וּבָחַרְתָּ בַּחַיִּים לְמַעַן תִּחְיֶה אַתָּה וְזַרְעֶךָ: